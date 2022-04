Zakład Mięsny Wasąg: Ekologia to nie tylko moda

Produkty ekologiczne mają wyższą jakość i lepsze właściwości odżywcze niż wyroby produkowane w sposób konwencjonalny, jednak wymagają dużo większych nakładów pracy i droższych metod produkcyjnych - mówi nam Maciej Wasąg, prezes Zakładu Mięsnego Wasąg.

Maciej Wasąg, prezes Zakładu Mięsnego Wasąg. fot. mat. pras.

Jakie były początki Zakładu Mięsnego Wasąg?

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Zakład Mięsny Wasąg to polska firma rodzinna specjalizująca się od niemal 20 lat w produkcji wyrobów ekologicznych. Dlaczego zdecydowaliście się państwo na ten odważny wówczas krok i jak go oceniacie dziś ?

Maciej Wasąg, prezes Zakładu Mięsnego Wasąg w Hedwiżynie, pow. biłgorajski: Początki Zakładu Mięsnego Wasąg sięgają lat 90. XX wieku. Jego założycielem był Andrzej Wasąg, a obecnie rodzinną firmę prowadzą Maciej i Agnieszka Wasąg.

Do wejścia na rynek produktów certyfikowanych skłoniło nas zamiłowanie do zdrowego trybu życia. Uznaliśmy, że lokalizacja naszego zakładu wśród lasów i pól, w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, stwarza wręcz idealne warunki do produkcji zdrowej, ekologicznej żywności. Dlatego decyzja zapadła szybko, choć proces przystosowania, certyfikacji okazał się wyzwaniem niełatwym i rozciągniętym na lata.

Czy mięso ekologiczne ma w Polsce przyszłość?

Mięso ekologiczne nie jest pierwszym wyborem Polaków. Dlaczego tak jest i jakie są państwa doświadczenia w tym temacie?

Świadomość żywieniowa Polaków w ostatnich lata systematycznie rośnie, a z nią grupa klientów, którzy poszukują produktów nie tylko pochodzenia roślinnego. Klienci chcą się odżywiać zdrowo w ramach zbilansowanej diety również produktami mięsnymi. Produkty ekologiczne mają wyższą jakość i lepsze właściwości odżywcze niż wyroby produkowane w sposób konwencjonalny, jednak wymagają dużo większych nakładów pracy i droższych metod produkcyjnych. Niewątpliwie ma to odzwierciedlenie w końcowej cenie produktu i przekłada się w efekcie na wybory zakupowe konsumentów.

ZM Wasąg kształci przetwórców mięsa

W Zespole Szkół Zawodowych w Biłgoraju od września 2022 zostanie uruchomiona klasa o specjalności "przetwórca mięsa” pod patronatem ZM Wasąg. Na czym polega ten patronat, dlaczego się na niego zdecydowaliście i na jakie efekty liczycie?

Zdecydowaliśmy się na objęcie patronatu nad klasą wielozawodową, w ramach której uczniowie będą mieli okazję zdobyć niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy w zawodzie przetwórca mięsa, poznają wszystkie tajniki tego zawodu - tak bardzo potrzebnego i poszukiwanego w naszym regionie.

Z jednej strony jest to chęć wspierania lokalnej społeczności poprzez wspomaganie kształcenia, z drugiej pozyskania wykwalifikowanej kadry, która w przyszłości będzie zasilać szeregi Zakładu Mięsnego Wasąg. Mamy szczerą nadzieję na to, że w najbliższym czasie ten szczególny projekt spotka się z zainteresowaniem rodziców i uczniów.

Klasa wielozawodowa w ZSZiO umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do zdobycia stabilnej, dobrze płatnej posady. Uczniowie, przygotowując się do wykonywania zawodu, będą łączyć praktyki zawodowe z nauką teoretyczną w szkole w systemie 3 dni w tygodniu (klasa pierwsza) lub 2 dni (klasa druga i trzecia). Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. W ramach praktyk Zakład Mięsny Wasąg zapewnia umowę, ustawowe wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe kieszonkowe, zwrot kosztów dojazdów, gorący posiłek każdego dnia, stypendium dla najlepszego ucznia w wysokości 1500 zł oraz gwarancję zatrudnienia w naszym Zakładzie. Okres nauki w klasie o profilu wielozawodowym wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia emerytalne.

Wasąg: Ekologia to nie tylko moda

Prezentując firmę podkreślacie państwo presję na ciągły rozwój, innowacyjność i wsłuchiwanie się w potrzeby klientów. Jak obecnie przejawiają się te aspekty w działalności ZM Wasąg?

Ekologia to nie tylko moda, to inwestycja w zdrowie. Takim zamysłem kierujemy się od początku naszej działalności. Wybierając nasze produkty klienci mają pewność, że otrzymują produkt zdrowy ze sprawdzonego źródła. Istotne jest aby ciągle poszerzać swoją wiedzę, śledzić na bieżąco pojawiające się trendy i unowocześniać produkcję w taki sposób aby produkt wychodził naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

W związku z planami rozwoju, rozbudowujemy i unowocześniamy nasz zakład, wprowadzamy nowości produktowe oraz przyjazne, biodegradowalne formy pakowania produktów. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami wiele do zrobienia w kwestii popularyzowania idei EKO i żywności ekologicznej.

Dziękuję za rozmowę.