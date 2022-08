Zakłady mięsne kuszą hodowców trzody profitami. "W końcu zauważyły rolnika"

Część zakładów mięsnych w końcu zauważyła rolnika, tego, że go potrzebuje i również kusi go profitami za współpracę. To stawia nas choć przez chwilę w silniejszej pozycji negocjacyjnej - mówi Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS.

Zakłady mięsne kuszą hodowców trzody - zauważa POLSUS

Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik prasowy organizacji POLSUS przedstawił najświeższe informacje na rynku trzody chlewnej w Polsce i Europie.

- W końcu. Po 6 tygodniach stagnacji, na niemieckiej giełdzie tuczników, cena za świnie wzrosła, i to spektakularnie, bo aż o 8 Eurocentów! Sytuacja ta była poprzedzona udanymi licytacjami małej giełdy, gdzie w miniony piątek (5.08.2022) oraz wtorek (10.08.2022) ceny podskoczyły łącznie o 10 centów, do poziomu 2,00 Euro za kg - dodaje.

POLSUS o wzroście kosztów dla hodowców trzody

Czarniak zwraca uwagę, że duża giełda charakteryzuje się zwykle niższą ceną, jednakże trend, w który teraz wchodzimy, jest dla hodowców korzystny.

- Obecnie zrzeszenie VEZG ustaliło cenę na poziomie 1,93 Euro za kg w klasie E, co w przeliczeniu na naszą złotówkę daje wartość 9,10. Moim zdaniem realizuje się scenariusz, który był wynikiem braku rentowności produkcji przez ostatnie półtora roku, z naciskiem szczególnie na ostatni rok, kiedy to koszty produkcji wzrosły niezwykle mocno. Nie mówimy tu tylko o kosztach paszy, ale i o kosztach energii, a także problemy związane z ASF, które również eliminowały kolejne regiony z uczestnictwa w rynku światowym, europejskim, a także z normalnych stawek za sprzedawany towar. Wielu rolników zmniejszyło drastycznie stada, lub też je całkowicie zlikwidowali - dodaje.

Skąd biorą się podwyżki w skupach trzody?

W ocenie rzecznika POLSUS obecnie problem skupia się na tym, że ograniczona podaż towaru, przy stałych potrzebach popytowych wywołuje fale podwyżek w skupach.

- Sytuacja ta szybko się nie zmieni, ponieważ ograniczona ilość świń nie jest spowodowana brakiem tylko i wyłącznie tuczników, ale przede wszystkim stada podstawowego – loch – zwierząt, które mają za zadanie urodzić prosięta i je odchować, by można było wyprodukować tucznika. Tak więc, czy spodziewam się dalszych podwyżek – tak, ponieważ ostatni czas, gdy cenę starano się zbijać, a handel nie chciał również podwyższać cen za mięso, spowodowały, że brakuje właśnie loch, brakuje prosiaków i tuczników od tych loch, a co za tym idzie – kto chce kupić wieprzowinę, będzie musiał za nią zapłacić. Dlaczego wiec jeszcze 2-3 tygodnie temu zakłady w Niemczech pragnęły zbić cenę? – właśnie dlatego – wiedziały, ze pogłowie spada i że to była ostatnia szansa, aby wpłynąć na obniżkę i nabyć żywiec w relatywnie niskiej cenie…VEZG muszę przyznać zachowało się tutaj przytomnie i nie pozwoliło na dokonanie takiej obniżki w cenniku giełdowym, dzięki czemu obecne podwyżki za Odrą są faktycznymi podwyżkami, a nie powrotem do stawek - mówi.

Zakłady mięsne kuszą hodowców profitami

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Czarniak wskazuje, że w ostatnim 1,5 roku wielu rolników rezygnowało z hodowli i produkcji, powodując, że teraz, ten kto ma świnie jest „rozchwytywany” przez pośredników i same zakłady mięsne.

- Część z nich w końcu zauważyła rolnika, tego, że go potrzebuje i również kusi go profitami za współpracę. To stawia nas choć przez chwilę w silniejszej pozycji negocjacyjnej. Zatem, jak wyglądają cenniki? Na chwilę obecną w Polsce stawki maksymalne oscylują w granicach około 9,50 zł w klasie E. Mnożąc to przez współczynnik 0,8 (czyli wybojowość na poziomie 80%), otrzymujemy wartość 7,60 zł w żywej wadze - dodaje.

Dlaczego hodowcy trzody nie inwestują mimo dobrych cen?

Czarniak wskazuje, że jest to bardzo dobra cena, ale niestety, rolnicy pomimo tego nie rozwijają nagle produkcji i nie inwestują lawinowo w chlewnie.

- Dlaczego? – koszty. Obecnie (w moim rejonie), za pszenżyto należy zapłacić 1200 zł netto za tonę, za żyto 1150, za jęczmień podobnie, a pszenica paszowa oscyluje w okolicach 1400 zł… rolnicy boja się inwestować w zwierzęta przy takich cenach i wolą przechować lub od razu sprzedać zboża, które w tym roku w wielu rejonach dały bardzo wysokie plony. Tak wiec niska podaż żywca wieprzowego jeszcze bardziej będzie wpływała pozytywnie na cenniki w skupach - wskazuje.

Zakłady mięsne zauważyły rolnika?

Rzecznik POLSUS podkreśla, że koszty transportu, które przez ostatnie pół roku mocno podskoczyły, spowodowały, że import tusz do Polski jest na tyle drogi, że zakłady mięsne w Polsce wolą podnosić cennik wyżej nawet niż w Niemczech.