Zakłady Mięsne Netter wciąż na sprzedaż

Dawne Zakłady Mięsne Netter w Bielsku Podlaskim wciąż są na sprzedaż wraz z działką o powierzchni 42 tys. mkw. Przypominamy burzliwą historię ZM Netter.

Data: 17-06-2021, 13:25

Zakłady Mięsne Netter w Bielsku Podlaskim są na sprzedaż. fot. za YouTube

Zakłady Mięsne Netter w Bielsku Podlaskim w szczytowym momencie zatrudniały 500 osób.

W 2017 r. właściciel ZM Netter ogłosił upadłość. Nie powiódł się plan ratunkowy ogłoszony przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Obecnie nowy właściciel terenu poszukuje kupca na zakład z wyposażeniem.

Zakłady Mięsne Netter zostały wybudowane w Bielsku Podlaskim 2007-2008 roku. W szczytowym momencie firma należąca do Jana Nettera zatrudniała od 350 do 500 osób i dysponowała siecią ok. 30 sklepów mięsnych na Podlasiu.

ZM Netter - jak próbowano ratować zakład?

O problemach Zakładów Mięsnych Netter głośno zrobiło się w 2017 roku. Po nieudanym procesie restrukturyzacji, na początku grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłosił upadłość właściciela zakładów Jana Nettera.

Jak donosi lokalny serwis bielsk.eu, tuż przed upadłością, Jan Netter próbował negocjować rządem program ratowania firmy. Zakłady mięsne miały wykonywać zadania zlecone przez rząd.

W 2019 r. pojawiła się informacja, że upadające zakłady kupi spółka Polskie Domy Towarowe należąca do SM Bielmlek, zarządzanej przez Tadeusza Romańczuka, byłego wiceministra rolnictwa. W transakcji miały zostać wykorzystane publiczne środki finansowe pochodzące z budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w kwocie 70 milionów złotych.

Ówczesny minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiadał utworzenie w Bielsku Podlaskim ubojni świń pochodzących z obszarów wokół ognisk ASF, gdzie obowiązują ograniczenia w handlu i transporcie trzody, oraz produkcji konserw na potrzeby wojska. Przez kolejne miesiące MRiRW nie poczyniło jednak żadnych kroków w kierunku realizacji tych planów.

Kto kupi ZM Netter?

Jesienią 2020 r. teren dawnych zakładów kupiła działająca w branży motoryzacyjnej firma Konpol z Łap za połowę ceny oszacowania. Firma szuka chętnych do zakupu lub wynajęcia nieruchomości.

Jak poinformował nas Wiesław Konopko, właściciel Konpolu, teren dawnych ZM Netter przy ul. Brańskiej 116 w Bielsku Podlaskim jest na sprzedaż wraz z następującą infrastrukturą:

- Infrastruktura zakładu jest kanalizowana, zawiera nowoczesne separatory. Powierzchnia zakładu (w tym ubojni i masarni) to 11 tys. metrów kwadratowych. Powierzchnia razem z działką to 42 tys. metrów kwadratowych - przekazał.

Konopko zaznacza, że w najbliższym czasie wybudowana zostanie mała obwodnica prowadząca od nowej autostrady nr 19, łącząca ulicę Brańską z ul. 11 Listopada, co zapewni dojazd do zakładu.

Zakład zawiera obecnie hydrofornię, oczyszczalnię, dwie myjnie samochodowe, wagę 60 ton, własny transformator 500kW, biura, ubojnię o powierzchni 700 mkw. oraz wędzarnię.

Osoby zainteresowane zakupem mogą kontaktować się mailowo lub telefonicznie z firmą Konpol z Łap.