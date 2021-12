strefa premium

Zakłady Mięsne Nowak: Wracamy do tradycji (wywiad)

Struktura podmiotów mięsnych w Polsce jest ciągle bardzo rozdrobniona, a to ogranicza ich konkurencyjność w stosunku do dużych, mocnych skonsolidowanych spółek. Jak wygrać tę nierówną walkę? My postanowiliśmy wrócić do tradycji i regionalizmu - mówi nam Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 06-12-2021, 10:42

Zakłady Mięsne Nowak świętują w 2021 r. 30-lecie działalności. fot. mat. pras.

Sukcesja w Zakładach Mięsnych Nowak

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: W roku 2016 przejął pan zarządzanie Zakładami Mięsnymi Nowak po swoim ojcu Zbigniewie. Jakie były okoliczności tej sukcesji i jak obecnie wygląda podział obowiązków w firmie?

Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak: Firma prowadzona jest w pełni rodzinnie. Zarządzamy nią wspólnie z Wiolettą Nowak. Okoliczności przejęcia obowiązków były w pełni naturalne. Idąc modelem zarządzania w firmie rodzinnej, od dawna wiedzieliśmy, że przejmę obowiązki po ojcu. W naszym zakładzie pracowałem we wszystkich działach produkcyjnych i handlowych, żeby zdobyć doświadczenie oraz wiedzę potrzebną do zarządzania całym zespołem. Pozwoliło mi to zrozumieć potrzeby pracowników oraz poukładać procesy stanowiskowe i wyłuskać kadrę odpowiedzialnych specjalistów w każdym dziale naszej firmy.