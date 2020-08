Zakłady Mięsne Szubryt uruchomiły flagowy sklep w Nowym Sączu (zdjęcia)

Najnowszy sklep ZM Szubryt znajduje się w nowo wybudowanym pawilonie handlowym. To już ponad setna placówka pod szyldem sieci.

- Zmieniamy się na lepsze - odświeżony wizerunek to nasza wizytówka a sklep przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu to "flagowiec", który zaprasza za zakupy w przyjemnej atmosferze. To także część planu rozwoju sieci sklepów firmowych, który pozwoli dotrzeć w nowe miejsca i zwiększy komfort zakupów - informuje firma.

W nowym sklepie, oprócz świeżego mięsa, klienci mają do dyspozycji duży wybór wędlin tradycyjnych i dań gotowych, produkty z serii „Spiżarnia Szubryt", a także wypieki z Piekarni Szubryt. Nowością jest też kącik gastronomiczny, w którym można skosztować firmowych wyrobów podanych na gorąco.