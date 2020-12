Zakłady Mięsne Viola wznawiają produkcję po pożarze rozdzielni

Jak poinformował lokalny serwis ze Świecia do pożaru doszło 30 listopada ok. godz. 9. Spaleniu uległa szafa rozdzielni transformatorowej niskiego napięcia.

Maciej Rychlik, prezes zarządu ZM Viola, w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl poinformował, że zakład musiał wstrzymać produkcję na dwa dni - od poniedziałku, 30 listopada od godz. 9 do środy, 2 grudnia do godz. 14.

- Naprawa rozdzielni trwała od wtorku, 1 grudnia od godz. 8 do środy, 2 grudnia do godz. 12. Niestety, wbrew temu, co informowały lokalne media, straty znacznie przekroczyły 30 tys. zł - dodaje.

Historia Zakładów Mięsnych Viola sięga 1983 roku. Firma znajduje się miejscowości Lniano, na północy województwa kujawsko-pomorskiego, na obrzeżach Borów Tucholskich. Zakład zajmuje się produkcją wędlin wieprzowych i drobiowych oraz elementów wieprzowych i mięs kulinarnych. Od 2013 r. ZM Viola wchodzą w skład grupy Warter skupiającej firmy o różnym profilu produkcyjnym.