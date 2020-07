Zakłady Mięsne w Żywcu kończą działalność

Zakłady Mięsne w Żywcu to firma rodzinna z ponad 30 letnią historią. Właściciel, Wojciech Dobija sprywatyzował zakład produkcyjny w 1989 roku. Od tego czasu firma prowadzona była przez niego wraz z rodziną jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

- Na przestrzeni lat zakład mocno się rozbudowywał, powiększał i rozszerzał swoje kanały dystrybucji. Rodzina Dobijów od zawsze stawiała na wędliny najwyższej jakości wyłącznie z polskiego mięsa. Kiełbasa krakowska sucha, kabanosy, szynka kasztelańska czy salami pepperoni na zawsze zostaną w pamięci naszych zaufanych i oddanych klientów - czytamy w komunikacie firmy.

Wojciech Dobija przyznaje, że ostatnie 10 lat w branży mięsno-wędliniarskiej z wielu powodów były bardzo trudne.

- Musiały się zmienić nasze kanały sprzedaży. Uwielbiane przez nas małe, specjalistyczne sklepy wędliniarskie, zarówno te własne, firmowe, jak i te do których dostarczaliśmy nasze wędliny od lat, coraz częściej wypierane były z rynku przez duże, wielkopowierzchniowe super i hipermarkety. Zmienił się też układ sił na rynku produkcyjnym, obecnie zostały już tylko bardzo duże zakłady przetwórcze oraz bardzo małe manufaktury. Zmieniliśmy się również my wszyscy. Jemy coraz mniej mięsa, szczególnie wieprzowiny i wędlin, w sklepach miejsce w ladach chłodniczych coraz więcej miejsca zajmują produkty bezmięsne. Świąt będzie się zmieniał a my musimy za nim podążać - mówi.

Właściciel ZM w Żywcu wskazuje, że już z początkiem 2020 roku, po długiej rodzinnej naradzie, zapadła trudna decyzja.

- Po 31 latach postanowiliśmy o zamknięciu działalności produkcyjnej Zakładów Mięsnych w Żywcu. Jest to decyzja wspólna, całej rodziny Dobijów. Bo tak jak w rodzinie, tak i w firmie rodzinnej najważniejsze decyzje podejmuje się razem i razem za nie odpowiada. Kończąc zatem działalność chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za lata wspaniałej, owocnej i pełnej sukcesów współpracy. Był to czas spełnienia zawodowego zarówno nas, właścicieli jak i wszystkich naszych pracowników. Za te 31 lat bardzo Państwu dziękujemy - podsumowali właściciele.