Wbrew mitom rozpowszechnianym między innymi w Polsce, ukraiński eksport drobiu w 2022 roku, spadł wolumenowo o ponad 10 procent i wyniósł 413 tys. ton - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jednocześnie przychody eksportowe (ze względu na środowisko inflacyjne) wzrosły o 18,6 procent. Największymi odbiorcami ukraińskiego eksportu były Holandia, Arabia Saudyjska oraz Słowacja.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz przyjrzała się także ukraińskiemu eksportowi do Unii Europejskiej. Powszechnie branża narzeka na duży wzrost tego eksportu.

- Rzeczywiście można oszacować, że procentowo ukraiński eksport zwiększył się w 2022 roku w stosunku do 2021 o około 60 procent. Jeśli jednak porównać rok 2022 do roku 2019 to wzrost wyniesie już tylko około 24 procent. Co więcej, w wartościach bezwzględnych wzrost ukraińskiego eksportu w 2022 to w porównaniu do 2021 około 50 tys. ton, a porównaniu do roku 2019 już tylko około 20 tys. ton - wskazuje KIPDiP.