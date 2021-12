Założyciel AmRestu inwestuje w alternatywne źródła białka

Henry McGovern, założyciel AmRest, za pośrednictwem funduszu McWin został jednym z głównych udziałowców The EVERY Company. Spółka ta rozwija produkcję białka, które nie pochodzi z hodowli zwierząt.

Henry McGovern został jednym z głównych udziałowców The Every Company. fot. archiwum

Henry McGovern inwestuje w The Every Company

McWin Food Ecosystem Fund, fundusz utworzony przez Henry'ego McGoverna, założyciela AmRest i Stevena K. Winegara, współzałożyciela Zena Group kupił część udziałów amerykańskiej firmy The EVERY Company, będącej liderem na rynku inżynierii, produkcji i tworzenia alternatywnych źródeł białka. Tym samym McGovern obejmuje pozycję jednego z głównych udziałowców wiodącej firmy z branży FoodTech na świecie.

McWin, którego inwestorem referencyjnym jest Nortia Capital, poprowadził rundę finansowania, w ramach której pozyskano 175 mln dolarów. Zainteresowanie udziałami dalece przekroczyło ich dostępność, co wiąże się z ogromnym wzrostem popytu na alternatywne źródła białka.

Operacja ta zwiększa łączne finansowanie The EVERY Company do poziomu 233 mln USD. Firma planuje wykorzystać pozyskane fundusze na rozbudowę mocy produkcyjnych, przyspieszenie wprowadzenia produktów na rynek w Stanach Zjednoczonych, wprowadzenie na rynek szerszego asortymentu produktów białkowych wytworzonych bez wykorzystywania zwierząt oraz poszerzenie spożywczych zastosowań wytwarzanych produktów.

Czym zajmuje się The Every Company?

The EVERY Company zrewolucjonizowała branżę technologii żywności, tworząc platformę do produkcji białka, które nawet w najmniejszym stopniu nie opiera się na hodowli zwierząt. W 2020 roku firma ta we współpracy z firmą Ingredion wprowadziła na rynek pierwszą pepsynę pochodzenia niezwierzęcego. Niedawno zaczęła dostarczać pierwsze białko jaja pochodzenia niezwierzęcego, do produkcji którego wykorzystano wyłącznie techniki fermentacyjne. Firma The EVERY Company przewiduje dalszy rozwój bazy produkcyjnej poprzez wykorzystanie proteomu jaj do tworzenia nowych, hiperfunkcjonalnych białek.

- Branża restauracyjna jako jedna z pierwszych wdraża nowe technologie produkcji żywności i jako pierwsza wprowadza je do oferty dla konsumentów. Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie w branży restauracyjnej oraz fakt, że chętnie inwestujemy w wiodące firmy produkujące alternatywne białka, McWin mocno wspiera realizację ambitnych planów The EVERY Company w zakresie wprowadzenia jej produktów do światowych menu – mówi Henry McGovern, założyciel McWin Food Ecosystem Fund oraz firmy AmRest, która prowadzi ponad 2300 restauracji na całym świecie.

Every Company pracuje nad zamiennikami jaj

- Jaja są nie tylko wszechobecne, ale także niezwykle trudne do zastąpienia. Dostrzegamy ogromny potencjał rewolucyjnej technologii firmy The EVERY Company - dodał.

Arturo Elizondo, dyrektor generalny i założyciel firmy The EVERY Company wskazał, że choć największe światowe firmy spożywcze pracują nad dostosowaniem oferowanych produktów do wymagań XXI wieku, wspierając bardziej ekologiczne, przyjazne i zrównoważone marki, dostępność różnych opcji jest obecnie bardzo ograniczona.

- Firma The EVERY Company jest doskonale przygotowana do tego, aby umożliwić zarówno dużym, jak i małym firmom spożywczym na świecie wkroczenie w przyszłość żywności z produktami wolnymi od składników odzwierzęcych – bez kompromisów. Teraz naszym głównym celem jest zwiększenie skali naszej platformy, aby spełnić obietnicę dostarczania naszych białek wszystkim ludziom na całym świecie. Ten nowy zastrzyk kapitału pozwoli nam to osiągnąć – dodaje Elizondo.