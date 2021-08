Zamienniki mięsa. Czy wege zawsze oznacza z lepszym składem?

Skład produktów mięsnych oraz ich wegańskich zamienników może budzić kontrowersje świadomych nabywców. Wraz z autorkami serwisu Czytajsklad.com bierzemy pod lupę wegańskie parówki.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 17-08-2021, 07:45

Czy wege zawsze oznacza zdrowsze i z lepszym składem? fot. shutterstock

Zamienniki mięsa zyskują coraz większą popularność. Czy produkty wege zawsze są zdrowsze i mają lepszy skład niż mięsne "oryginały"?

Jakie surowce i składniki w wege parówkach są odbierane przez konsumentów pozytywnie, a jakich nie chcą widzieć na etykiecie?

Czy przygotowanie pełnowartościowych produktów wegańskich jest trudne?

Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com wskazuje, że istotą najlepiej pojętej diety wegańskiej i wegetariańskiej jest spożywanie produktów niskoprzetworzonych.

- Są to np. kasze, strączki, orzechy, duże ilości świeżych warzyw, a poza sezonem korzystanie z lokalnych warzyw okopowych, przetworów, kiszonek lub warzyw mrożonych. Jednak tempo życia, walory smakowe i chęć wracania do smaków dzieciństwa powoduje, że gotowe produkty, łatwe i szybkie w użyciu, znajdują swoje grono nabywców - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

infografika dla portalspozywczy zamienniki miesa.png

Zamienniki mięsa - jaki mają skład?

Katarzyna Rada wylicza, że bazą wegańskich parówek są najczęściej białko sojowe, soczewica, tofu, białko pszenne, białko ziemniaczane i grochowe, a także płatki owsiane.

- Te surowce są znane i powszechnie akceptowane przez osoby stosujące dietę wegańską. Wyjątkiem jest białko sojowe, które wciąż budzi kontrowersje jako produkt wysoko przetworzony oraz roślina genetycznie modyfikowana. Soja jest też jednym z najsilniej alergizujących surowców spożywczych, a także przez zawartość fitoestrogenów, nie powinna stanowić podstawy diety dla mężczyzn. Znacznie lepiej, w tej wymagającej grupie nabywców, odbierane są produkty na bazie soczewicy, białka pszennego, ziemniaczanego i grochowego - mówi.

Specjalistka wskazuje, że obecność w wegańskich parówkach emulgatorów, jak guma ksantanowa, guma konjac, metyloceluloza czy karagen, pełniących funkcję zagęszczającą, wypełniającą, stabilizującą przy jednoczesnej zawartości skrobi, skrobi modyfikowanej, mąki ziemniaczanej czy też błonnika cytrusowego, sprawia, że skład produktu staje się ciężko akceptowalny, bo konsument negatywnie odbiera długą listę substancji wypełniających.

- Olej palmowy w składzie produktów wegańskich i wegetariańskich pojawia się często, jednak produkty z jego zawartością są coraz mniej chętnie nabywane, przez grupę w której świadomość żywieniowa i ekologiczna wciąż rośnie. Motywacją do przechodzenia na dietę wegańską lub wegetariańską, staje się często szeroko rozumiany dobrostan planety, co stoi w opozycji do metod pozyskiwania oleju palmowego - mówi.

Jaki powinien być idealny skład zamienników mięsa?

Jaki będzie idealny skład produktów wegańskich, z punktu widzenia dietetyki i technologii żywności, na przykładzie parówek?

Dr Krystyna Pogoń, dietetyczka i technolożka żywności wskazuje, że przygotowanie zdrowych i pełnowartościowych produktów wegańskich nie jest łatwym zadaniem dla producentów.

- Wynika to z tego, że często próbują one imitować tradycyjne produkty zwierzęce – a to wymaga zastosowania wielu zabiegów, dodatków i składników, które negatywnie wpływają na wartość żywieniową otrzymywanych produktów - dodaje.

Specjalistka podkreśla, że opracowując produkty wegańskie producenci powinni skupić się więc na unikatowych cechach produktów naturalnie powstających z roślin.

Zamienniki mięsa - Uwaga na produkty wysoko przetworzone

- To różne podejście widać wśród producentów parówek. Część tych dostępnych na rynku jest przygotowywana z masy powstałej z oczyszczonego białka roślinnego z dodatkiem tłuszczu, wody i przypraw. Żeby jeszcze lepiej przypominać mięsne parówki producenci dodają zagęstniki, dym wędzarniczy czy barwniki. Produkt taki jest całkowicie roślinny, ale jest to również żywność wysoko przetworzona i z naturalnym składem roślin ma niewiele wspólnego - mówi.

Dr Krystyna Pogoń wskazuje, że można jednak przygotować produkty bazujące na całych roślinach o konsystencji zbliżonej do parówek np. na bazie soczewicy, ciecierzycy z dodatkiem płatków zbożowych i przypraw.

- Zawierają one w swoim składzie nie tylko białko, tłuszcze i węglowodany, ale są także źródłem błonnika pokarmowego, witamin i minerałów i stanowią doskonały przykład na wysoką wartość żywieniową i prozdrowotną żywności roślinnej.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć producentom, że produkty dedykowane dla wegan mogą być suplementowane w wybrane witaminy i składniki mineralne, których źródłem w tradycyjnej diecie są produkty pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to w szczególności witaminy B12 oraz D, a także wapnia i żelaza.