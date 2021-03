Zamienniki mięsa, czyli komu odjechał pociąg?

“Powstał roślinny zamiennik wołowiny wagyu”, “Chiński start-up opracował zamiennik kurczaka z orzeszków ziemnych” - w ostatnich miesiącach praktycznie nie ma tygodnia, w którym nie pisalibyśmy o nowinkach z globalnego rynku zamienników mięsa. Trend ten coraz mocniej widoczny jest także nad Wisłą.

W styczniu swoją linię “bezmięsnych wędlin” zaprezentował Drobimex. Jak podkreśla producent, linia „Veggie” nie zawiera nie tylko mięsa, ale także soi. Firma chce w ten sposób przyczyniać się do ochrony lasów tropikalnych przed wycinką pod uprawę tej rośliny.

Drobimex dołącza tym samym nie tylko do "kolegów z branży", czyli m.in. Sokołowa, Pekpolu czy firmy Olewnik. Mocną pozycję na rynku i wiernych konsumentów mają obecne na rynku od lat start-upy, jak Bezmięsny czy Dobra Kaloria.

W zamienniki mięsa inwestują także globalni giganci z branży mięsnej, m.in. amerykańskie koncerny Tyson Foods i Cargill, brazylijski JBS, niemiecki PHW czy Vion, który, jak pisaliśmy w 2020 roku, wybudował w Holandii zakład produkcyjny we współpracy z Beyond Meat.

Rynek zamienników - Perspektywy

Według GfK w 2020 r. liczba nabywców "roślinnego mięsa" w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do 2019 r. Firma badawcza podaje, że do listopada 2020 r. w ujęciu rocznym sprzedaż roślinnych zamienników mięsa wartościowo wzrosła o 138 proc., a ilościowo o 107 proc.

Jak mówi nam Piotr Grabowski, współzałożyciel FoodTech.ac, wyniki sprzedażowe startupów-pionierów takich jak Beyond Meat czy Impossible Foods pokazały dużym graczom, że jest o co walczyć i nie są to małe liczby.

- Spowodowało to zdecydowane przebudzenie wśród międzynarodowych wyjadaczy z branży FMCG. W ciągu ostatnich dwóch lat spora część z nich wprowadziła do swojej oferty pierwsze roślinne zamienniki mięsa - najpierw na rynkach zachodnich, a na przełomie roku 2020 i 2021 także w Polsce. Przykładami mogą być Garden Gourmet od Nestle czy The Vegetarian Butcher od Unilever. Jeśli sukcesy rodzimych marek takich jak Roślinny Qurczak czy Dobra Kaloria oraz ich bardzo pozytywny odbiór wśród konsumentów były niewystarczające, aby zmotywować duże polskie firmy do działania, czujemy, że oddech zagranicznej konkurencji na plecach może to zmienić - dodaje.