Zamienniki nie powodują spadku sprzedaży mięsa

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, w rozmowie z nami odniósł się produkcji zamienników mięsa.

– Nie uważam, że jest dużo zamienników. Oczywiście przyszła taka moda, zwłaszcza wśród młodzieży, gdzie wybiera się produkty inne zamiast mięsa. Myślę, że nie jest to długi czy długookresowy trend. Jest to takie zachłyśnięcie się teraz, tymczasowo i moda tymczasowa. Jeśli patrzymy długoterminowo, myślę, że to się nie przełoży. Oczywiście branża reaguje na to, bo wypracowała przez lata marki i firmy nie mogą sobie pozwolić na oddanie rynku komuś zupełnie nowemu, bo byłoby to oddanie wypracowanych modeli i marek. Możemy mówić o burgerze czy czymkolwiek innym, gdzie branża mięsna przez lata pracowała na to, żeby to było wypozycjonowane i sprzedawało się, więc oddanie tego komuś tak sobie, byłoby zbyt oczywiste. Wobec tego branża reaguje i firmy przygotowują się do produkcji, a niektóre już produkują zamienniki mięsa w postaci produktów roślinnych lub innych produktów, które zastępują to. Dla tych firm jest to wyzwanie, za którym muszą podążać – ocenił.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Generalnie dla branży mięsnej nie jest to aż tak znaczące dzisiaj w strukturze sprzedaży, a nawet patrząc w przyszłość, nie będzie to zagrażało strukturze branży. Myślę, że jest to trend raczej krótkookresowy. Pójście za modą, zwłaszcza wśród młodzieży. Aż tak dużego spadku sprzedaży mięsa z tego powodu nie widzimy. Owszem jest lekki spadek sprzedaży mięsa, ale wynika on raczej z Covid-19, a nie z tego, że duża grupa ludzi wybrała produkty zastępcze mięso czy roślinne. I dlatego myślę, że jest to trend krótkookresowy – dodał.

Czytaj również: Polskie Mięso: Zamienniki to tymczasowa moda

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna