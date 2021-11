Zamienników mięsa jest za mało i są zbyt drogie?

Prawie połowa fleksitarian (45 proc.) uważa, że nie ma wystarczającego wyboru produktów roślinnych w supermarketach, restauracjach, itp. 50 proc. z nich postrzega produkty roślinne jako zbyt drogie.

Konsumenci chcą jeść roślinnie

Ogólnoeuropejskie badanie przeprowadzone w ramach projektu Smart Protein przez ProVeg International, we współpracy z Innova Market Insights, Uniwersytetem Kopenhaskim i Uniwersytetem w Gandawie, wykazało, że na całym kontynencie następuje znacząca zmiana w kierunku odżywiania opartego na roślinach.

Badanie zatytułowane "Czego chcą konsumenci: europejskie badanie postaw konsumenckich wobec żywności pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem fleksitarian" pojawia się w momencie, gdy światowi przywódcy spotykają się na COP26, aby omówić działania mające na celu osiągnięcie celów klimatycznych. Produkty zwierzęce odpowiadają za 82% emisji dwutlenku węgla w europejskich dietach - ale badania pokazują, że przejście na mięso pochodzenia roślinnego mogłoby zmniejszyć emisje o 30-90%.

Fleksitarianie o diecie roślinnej

W badaniu zapytano ponad 7500 osób z 10 krajach europejskich (Austria, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania) o ich nastawienie do konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego, ich zaufanie do takich produktów, ich obecne nawyki, kluczowe czynniki wpływające na ich wybory żywieniowe oraz różne inne istotne tematy w dziedzinie alternatywnych źródeł białka. Osoby, których dieta opierała się na produktach roślinnych stanowiły 7% respondentów, podczas gdy 30% badanych stosowało dietę fleksitariańską. Dane procentowe dla Polski prezentują się podobnie, stosowanie diety fleksitariańskiej zadeklarowało 24% respondentów, natomiast roślinnej 6%.

Najważniejsze wnioski:

· Prawie połowa badanych (46%) stwierdziła, że już znacznie ograniczyła spożycie mięsa.

· Nieco mniej niż 40% europejskich konsumentów zamierza spożywać mniej mięsa w najbliższej przyszłości.

· Około 30% konsumentów stwierdziło, że zamierza ograniczyć spożycie nabiału.

· 73% flexitarian znacznie zmniejszyło spożycie mięsa.

· Prawie 30% Europejczyków stwierdziło, że planuje spożywać znacznie więcej roślinnych alternatyw mleka i mięsa.

Postrzeganie produktów pochodzenia roślinnego

· Prawie połowa fleksitarian (45%) uważa, że nie ma wystarczającego wyboru produktów roślinnych w supermarketach, restauracjach, itp.

· 50% z nich postrzega produkty roślinne jako zbyt drogie.

· 48% chciałoby uzyskać więcej informacji na temat produktów pochodzenia roślinnego.

· Prawie dwie trzecie fleksitarian (61%) wierzy, że żywność oparta na białku roślinnym jest bezpieczna, a także uważa, że jest ona dokładnie oznakowana (60%).

· Największym zaufaniem fleksitarianie obdarzyli białka pochodzenia roślinnego, a następnie białka pochodzące z grzybów i alg.

Wyniki dotyczące fleksitarian ujawniły również, że:

· Ziemniaki i ryż były preferowanymi składnikami żywności opartej na roślinach, a następnie soczewica, migdały i ciecierzyca.

· Roślinny drób, wołowina, łosoś i tuńczyk to roślinne produkty mięsne/rybne, które najchętniej widzieliby w supermarketach.

· Produkty, które fleksitarianie szczególnie chcieliby widzieć szeroko dostępne na sklepowych półkach to roślinna mozzarella i ser w plastrach.

· Smak i zdrowie są głównymi czynnikami decydującymi o zakupie żywności roślinnej przez fleksitarian, a następnie świeżość, brak dodatków i niższa cena.

Alternatywy mleka i nabiału najbardziej lubiane przez Polaków

Najczęściej spożywane przez Polaków produkty odzwierzęce to mleko (32% dziennie), a następnie sery (24% dziennie) i jogurty (23% dziennie). Nie dziwi więc, że to z roślinnych alternatyw mleka i nabiału Polacy korzystają najczęściej: mleko roślinne (24% co najmniej raz w tygodniu), ser roślinny (24% co najmniej raz w tygodniu) oraz jogurt roślinny (23% przynajmniej raz w tygodniu).

Polscy konsumenci szczególnie chcieliby móc kupić w supermarketach roślinne alternatywy kotletów do hamburgerów (34%) i piersi z kurczaka (34%). Równie pożądanymi produktami są roślinny wędzony łosoś(29%) i paluszki rybne (27%).



- Badanie sugeruje ogromny potencjał dla żywności pochodzenia roślinnego w Europie i daje zielone światło do opracowania większej ilości i lepszych produktów, wszystkim istotnym graczom w tej dziedzinie. Zapotrzebowanie konsumentów na alternatywne białka rośnie w niezwykłym tempie i szybko się nie zatrzyma - mówi Jasmijn de Boo, Vice President, ProVeg International

Potrzeba strategii holistycznej platformy białkowej

- Wyraźnie widać, że istnieje długoterminowy trend konsumencki polegający na włączaniu białka wegańskiego do regularnej diety. Raport ProVeg na temat postaw europejskich konsumentów wobec żywności pochodzenia roślinnego w niezwykły sposób ilustruje ten rozwój. Jedno wiemy na pewno: ani same produkty mięsne, ani dostępne obecnie alternatywne opcje białkowe nie będą w stanie samodzielnie zaspokoić w sposób zrównoważony zapotrzebowania przyszłych pokoleń na białko. Potrzebna jest holistyczna strategia platformy białkowej, która obejmie ekologicznie zoptymalizowaną produkcję mięsa oraz wizjonerskie podejście w dziedzinie białek alternatywnych. Dlatego w 2018 roku powstała nasza jednostka biznesowa "alternative proteins" i stale pracujemy nad tym, aby zaoferować najlepszą i zrównoważoną mieszankę białek przyszłości - mówi Marcus Keitzer, Board Member PHW Group

- Badanie podkreśla jeden z kluczowych trendów naszych czasów i utwierdza nas w przekonaniu, że żywność pochodzenia roślinnego jest istotnym tematem dla ALDI Nord. Jako dyskontowa sieć handlowa mająca na co dzień kontakt z milionami ludzi mamy nie tylko możliwość, ale również uważamy za swój obowiązek przyczynianie się do zrównoważonego odżywiania. Naszym celem jest, aby żywność pochodzenia roślinnego była łatwo dostępna i przystępna cenowo dla każdego. Wychodzimy naprzeciw życzeniom naszych klientów i dlatego stale poszerzamy i optymalizujemy nasz asortyment produktów pochodzenia roślinnego. Poprzez oznakowanie odpowiednich produktów spożywczych etykietą V-Label sprawiamy, że zakupy są dla naszych klientów tak łatwe, jak to tylko możliwe - dodaje Christoph Georgius, Business Unit Director Corporate Responsibility and Quality Assurance International, ALDI Nord

- Apetyt europejskich konsumentów na żywność pochodzenia roślinnego jest coraz większy, o czym świadczy liczba Europejczyków, którzy twierdzą, że w przyszłości chcą spożywać więcej roślinnych produktów alternatywnych wobec nabiału i mięsa. Ramy regulacyjne dla tych produktów, na przykład w zakresie etykietowania, nie mogą pozostawać w tyle i powinny pomagać w kierowaniu konsumentów w stronę tych produktów - mówi Vinciane Patelou, Director, ENSA-European Plant-based Foods Association

- Wyniki te świadczą o rosnącym popycie na produkty pochodzenia roślinnego wśród konsumentów w całej Europie. Jednak osiągnięcie pełnego potencjału tej żywności w zakresie redukcji emisji i zmniejszenia presji na ekosystemy będzie wymagało dalszych badań i rozwoju. Jeśli światowi przywódcy poważnie myślą o osiągnięciu celów klimatycznych, muszą zainwestować w zrównoważone białka - mówi Acacia Smith, Policy Manager at the Good Food Institute Europe

- Trend roślinny rozwija się w zawrotnym tempie również u nas. Polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi i będą dokonywać zdrowych i zrównoważonych wyborów. Według nowego badania aż 40% planuje ograniczyć konsumpcję mięsa w przeciągu 6 miesięcy. Jesteśmy też w czołówce krajów, których mieszkańcy chcą ograniczyć spożycie nabiału - 30%. Wyniki te pokazują, że w Polsce wciąż najbardziej istotne jest informowanie i edukowanie konsumentów na temat produktów roślinnych oraz zwiększanie ich dostępności - dodaje Barbara Rożyńska, Communications Manager, ProVeg Polska