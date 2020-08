Zaostrza się spór organizacji drobiarskich w sprawie systemu zwalczania salmonelli

Najnowszy spór między Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz a Krajową Radą Drobiarstwa-Izbą Gospodarczą zogniskował się wokół kwestii nadzoru nad badaniami drobiu na obecność salmonelli.

21 sierpnia opublikowaliśmy stanowisko KIPDiP w tej sprawie, w którym organizacja zdecydowanie sprzeciwia się proponowanym przez KRD-IG zmianom w krajowych programach zwalczania salmonelli.

25 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, którą publikujemy w całości poniżej:

W związku z publikacją przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz (KIPDIP) Listu Otwartego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii oraz komunikatu prasowego pt. „Stop podważaniu wiarygodności GIW!”, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) pragnie odnieść się do nieprawdziwych i zmanipulowanych tez zawartych w przedmiotowych dokumentach:

1. Sam tytuł komunikatu sugerujący, że poprzez proponowane rozwiązania wiarygodność Głównego

Inspektoratu Weterynarii zostanie podważana, podczas, gdy wszelkie propozycje zmian mające na celu

ograniczenie występowania Salmonelli były omawiane na spotkaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. w

obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii oraz przedstawicieli 5

organizacji branżowych w tym KIPDIP (przedstawiciel KIPDIP nie sprzeciwiał się wówczas

proponowanym rozwiązaniom), wskazuje na wyrachowany i cyniczny charakter stanowiska tej

organizacji.

2. Propozycje omawiane podczas powyższego spotkania dotyczyły różnych aspektów wzmocnienia systemu w ramach Krajowych Programów Zwalczania Salmonelli (KPZ), odnosiły się do całego łańcucha produkcyjnego a nie tylko do zmiany dotyczącej „badań właścicielskich”. Należały do nich:

- Doprecyzowanie umów kontraktacyjnych między hodowcą a rzeźnią o aspekty dotyczące

występowania Salmonelli;

- Jednorazowe przebadanie wszystkich stad piskląt jednodniowych przed trafieniem na fermę,

przez urzędowego lekarza weterynarii lub niezależny podmiot trzeci;