8 marca 2023 r. – na targach Meat ShowHow 2023 odwiedzający mogą się spotkać z firmą Marel w Progress Point w Kopenhadze, aby zobaczyć demonstracje na żywo oraz porozmawiać z naszymi ekspertami ds. przetwórstwa i w ten sposób poznać istotną rolę, jaką automatyzacja, cyfryzacja i modułowość będą odgrywać w przyszłości przetwórstwa mięsnego. Odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję dowiedzieć się, jak nasze innowacyjne i inteligentne rozwiązania mogą pomóc w tym, aby ich linie przetwórcze stały się bardziej ekologiczne, wydajne i rentowne.

Zapraszamy na spotkanie z firmą Marel na targach Meat ShowHow 2023 w Kopenhadze. fot. mat. pras.

Połącz się z przyszłością przetwórstwa mięsnego

Szybkie zmiany na rynkach konsumenckich i rosnące wymagania prawne wymagają od dzisiejszych zakładów przetwórstwa mięsnego większej zdolności adaptacyjnej, aby sprostać wymaganiom. To skłania nas do rozwijania inteligentnych rozwiązań z zakresu robotyki i opartych na danych, aby przekształcać przetwórstwo mięsne i zapewniać naszym klientom utrzymanie konkurencyjności.

Na targach Meat ShowHow 2023 przedstawiciele dużych i małych zakładów przetwórstwa mięsnego będą mogli zapoznać się z niektórymi z naszych najbardziej zaawansowanych i przyszłościowych rozwiązań w akcji oraz skorzystać z okazji do spotkania z naszymi ekspertami.

Odwiedzający będą mogli z bliska zapoznać się z urządzeniami StreamLine i DeboFlex i przekonać się, w jaki sposób poprawią one wydajność, pomogą zabezpieczyć reputację marki i obniżą koszty konwersji. Mniejsi przetwórcy będą mieli możliwość zapoznania się z poszerzoną ofertą firmy Marel w zakresie mięsa pakowanego i usług, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich swoich potrzeb, od porcjowania do marynowania, od pakowania do etykietowania.

Zintegrowane funkcje łączności oprogramowania INNOVA Food Processing Software dają przetwórcom pełną kontrolę nad produkcją dzięki gromadzeniu i zestawianiu dokładnych danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą zwiększać wydajność i przepustowość oraz spełniać wymagania dotyczące identyfikowalności i zrównoważonego rozwoju.

Oferta firmy Marel pokrywa pełne spektrum potrzeb zakładów przetwórstwa mięsnego każdej wielkości – od zaawansowanych rozwiązań dla poszczególnych kategorii po zintegrowane dla całej linii, od przetwarzania pierwotnego po wtórne, modułowe, umożliwiające rozbudowę i skomunikowane urządzenia.

Zarejestruj się na stronie marel.com/msh, aby zyskać szansę na poznanie przyszłości przetwórstwa mięsnego.

Informacje o firmie Marel

Firma Marel jest wiodącym globalnym dostawcą zaawansowanych urządzeń do przetwarzania żywności, systemów, oprogramowania i usług dla przemysłu drobiarskiego, mięsnego i rybnego. Zespół Marel, składający się z około 8000 pracowników w ponad 30 krajach, wypracował przychód 1,36 mld EUR w 2021 roku. Corocznie firma Marel inwestuje około 6% swoich przychodów w innowacje. Poprzez ciągłe transformacje w procesach przetwarzania żywności Marel umożliwia swoim klientom zwiększenie wydajności i przepustowości, zapewnienie bezpieczeństwa i identyfikowalności żywności oraz sprawia, że produkcja staje się bardziej ekologiczna. Firma Marel była notowana w indeksie Nasdaq Island w 1992 roku i podwójnie notowana na Euronext Amsterdam w czerwcu 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie marel.com

