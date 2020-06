Zarzecki, PZHiPBM: Konsekwencje strategii "od pola do stołu" mogą być bolesne dla polskiego rolnictwa

Wierzbicki, PZPBM o strategii "Od pola do stołu": Grozi nam stopniowe przesuwanie produkcji wołowiny do krajów trzecich

Strategia "Od pola do stołu" jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt przedstawiony w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa ma doprowadzić do “klimatycznej neutralności” unijnej gospodarki w 2050 r. O założeniach strategii i możliwym wpływie na branżę mięsną pisaliśmy szczegółowo w cyklu "Mięso na wtorek".

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego nie ukrywa, że konsekwencje haseł zawartych w strategii "od pola do stołu" mogą być dla europejskiego i polskiego rolnictwa bardzo bolesne.

- 10 proc. odłogowania i 25 proc. produkcji ekologicznej to same straty dla rolników praktyków, który na co dzień zajmują się rolnictwem i znają je od podszewki. Jak wytłumaczyć rolnikom, którzy płacą ciężkie pieniądze za każdy hektar ziemi, podejmują wszelkie działania, żeby produkcja ich była coraz bardziej efektywna i opłacalna, że nie mogą tej ziemi teraz uprawiać, a co za tym idzie czerpać z niej korzyści i zarabiać na utrzymanie swoich rodzin? To po prostu jest nielogiczne, a z ekonomicznego punktu widzenia bzdurne. Tak samo oceniam odgórny obowiązek wprowadzenia rolnictwa ekologicznego w wysokości 25 proc. Wiemy z doświadczenia, że rolnictwo ekologiczne jest mniej wydajne, a co za tym idzie jesteśmy w stanie wyprodukować mniej żywności - mówi.

Według Zarzeckiego ciężarem wprowadzanych zmian zostaną obarczeni rolnicy i konsumenci, którzy za produkt eko będą musieli zapłacić więcej.

- Już dzisiaj idąc do sklepów widzimy różnicę w cenie produktów. Strategia od „pola do stołu” to także zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj UE jest eksporterem żywności wysokiej jakości, produkowanej w najwyższych światowych standardach, bezpiecznej dla konsumenta. W przypadku wprowadzenia ograniczeń przestaniemy być konkurencyjni na rynkach światowych i jest zagrożenie, że z eksportera żywności, staniemy się importerem. Już dzisiaj mamy tego początki. Umowa z krajami Mercosur i bezcłowe kontyngenty dla produktów z Ukrainy to dopiero początek. Mam dziwne poczucie, że jak zwykle najwyższą cenę za walkę z globalnym ociepleniem ponoszą rolnicy, którzy odpowiadają za ok. 9% emisji gazów cieplarnianych. A wielki przemysł, motoryzacja, potężne korporacje mają się bardzo dobrze. Jeżeli popatrzymy na europejskie rolnictwo to widzimy, że się ono od wielu lat zmienia. Produkujemy bardziej efektywnie, z poszanowaniem środowiska naturalnego i nie boimy się zmian. Ale to ma być ewolucja a nie rewolucja. Mam takie poczucie, że grupa teoretyków i ideologów usiadła za zielonym stolikiem w Brukseli i rzuciła nośne hasła nie konsultując ich z praktykami - mówi.