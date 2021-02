Zarzecki, PZHiPBM: Na unijnym rynku wołowiny robi się coraz ciaśniej

Pod koniec stycznia w ministerstwie rolnictwa został podpisany list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacji polskiej żywności". Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu”.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście z cyklu "Mięso na wtorek".

Jacek Zarzecki zwraca uwagę, że już dzisiaj Polska jest jednym z czołowych producentów wołowiny w Europie, a ten rynek robi się coraz ciaśniejszy.

- Umowy z krajami Mercosur, brexit, toczące się rozmowy handlowe pomiędzy UE a Nową Zelandią i Australią wymagają od nas szukania innych rozwiązań niż konkurowanie jedynie ceną. Od lat jako sektor wołowiny powtarzamy: jakość i powtarzalność. Teraz do tego możemy dodać transparentność, zrównoważona produkcja i dobrostan zwierząt. Chcemy, żeby te słowa były na stałe związane z polskim sektorem wołowiny - mówi.

Prezes PZHiPBM przyznaje, że największym wyzwaniem przy tworzeniu systemu paszportyzacji będzie stworzenie rzetelnego modelu zbierania oraz przekazywania informacji.

- Dla nas głównym wyzwaniem jest wzajemne zrozumienie. My nie do końca rozumieliśmy działania np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oni zaś odbierali nas, branżę jako uciążliwego petenta, który się czepia. W ciągu kilku spotkań każdy z nas przedstawił swoje racje i stanowiska oraz sposób i model działania. I właśnie stworzenie właściwego, wspólnego rzetelnego modelu zbierania oraz przekazywania informacji będzie sporym wyzwaniem tak, by system był źródłem wysokiej jakości danych - dodaje.

Zarzecki przyznaje, że stworzenie systemu nie byłoby możliwe bez zaangażowania środków publicznych.

- Oczywiście są na rynku inicjatywy oparte na schemacie blockchain, które mają udokumentować autentyczność produktu ale w żadnym kraju nie funkcjonuje taki system, który rozwiązałby te kwestie całościowo jak to planuje się w programie paszportyzacji polskiej żywności. To duże wyzwanie również finansowe i bez zaangażowania środków publicznych nie byłby możliwy do realizacji. Więc trzymam kciuki za powodzenie tego projektu - podsumowuje.