Zarzecki, PZHiPBM: Nie pamiętam ministra, za którym rolnicy stali murem tak jak za Ardanowskim

Jacek Zarzecki ocenia pracę Jana Krzysztofa Ardanowskiego na stanowisku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo pozytywnie.

- Miarą tego jest to, w jaki sposób oceniali go rolnicy, w jaki sposób bronili i żegnali ministra rolnictwa. Nie pamiętam, żeby za którymkolwiek ministrem rolnicy stali murem. Ardanowskiemu udało się przekonać do siebie rolników nie tylko sposobem w jaki się z nami komunikował ale wyrazistością swoich poglądów. Nawet jeżeli się nie zgadzaliśmy to jasno to komunikował, ale był otwarty na dyskusje - mówi.

Prezes PZHiPBM zaznacza, że nie można patrzeć na efekty pracy ministra tylko przez pryzmat odbioru przez rolników, choć to jest bardzo ważny element, może nawet najważniejszy.

- Jeżeli chodzi o działanie na rzecz sektora wołowiny to Ardanowski jasno i precyzyjnie mówił, że produkcja wołowiny wysokiej jakości to przyszłość dla polskiego rolnictwa. Wprowadzone programu poprawy dobrostanu, z którego skorzystało blisko 50 tys. gospodarstw, zwiększenie dopłat do paliwa dla producentów bydła, ubojnie gospodarcze, zmiany w zasadach udzielania wsparcia przez ARiMR, powołanie Pełnomocnika ds. Ochrony Zwierząt, czy też ostatnia pomoc covidowa to wymierne efekty pracy ministerstwa pod kierownictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego - mówi.

Zarzecki wskazuje, że ponad 4 mld złotych na straty suszowe było największą pomocą dla rolników w historii.

- Jeżeli dodamy do tego wsparcie na nawodnienia i rozpoczęcie prac nad zmianami w zakresie ubezpieczeń upraw i zwierząt a także działania Głównego Lekarza Weterynarii i uzgodnienia świadectw weterynaryjnych do krajów, gdzie może trafiać polska wołowina, to uważam, że dużo pomysłów udało się zrealizować. A pozostało bardzo wiele do zrobienia. Toczyły się prace nad ważnymi dla branży projektami, mam tutaj na myśli wdrożenie strategii "Polska Wołowina" jak również rozszerzenie programu dobrostanu zwierząt - wskazuje.