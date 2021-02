Zarzecki, PZHiPBM: Paszportyzacja zwiększy zaufanie do polskiej wołowiny

Czy paszportyzacja polskiej żywności to dobry pomysł? (analiza)

Paszportyzacja żywności - wydmuszka czy as w rękawie?

Pod koniec stycznia w ministerstwie rolnictwa został podpisany list intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "paszportyzacji polskiej żywności". Przewiduje on budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw, tj. "od pola do stołu”.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście z cyklu "Mięso na wtorek".

W opinii Jacka Zarzeckiego i PZHiPBM ocena projektu paszportyzacji jest bardzo pozytywna.

- Bardzo się cieszę, że sektor wołowiny i bydła mięsnego zostanie objęty tym programem. Tempo prac jest bardzo szybkie i oprócz instytucji państwowych biorą w niej udział branże. To ważne, że nie tworzy się projektów w oderwaniu od praktyk. To pozwoli uniknąć zdziwienia, że włożyło się ogrom pracy, czasu i pieniędzy i nic z tego nie wyszło - mówi.

Zarzecki jest zdania, że paszportyzacja polskiej żywności może być przykładem modelowej współpracy na linii Ministerstwo Rolnictwa i jednostki podległe - organizacje rolnicze i przetwórcy.

- Przestaliśmy się czarować, że jest wszystko idealnie. Omówiliśmy nasze słabe punkty, problemy oraz dotychczasowy model funkcjonowania i doszliśmy do ciekawych wniosków, m.in. że wypracowanie, jednego wspólnego mechanizmu działania czy też wymiany informacji ułatwi nam działanie i może być źródłem wielu informacji, które pozwolą nam produkować lepiej, jak również umożliwi szybkie reagowanie np. w sytuacjach kryzysowych - dodał.

Prezes PZHiPBM przyznaje, że paszportyzacja nie jest lekiem na wszystkie bolączki sektora wołowego.

- Jest jednak bardzo ważnym elementem działań mających na celu zwiększenie zaufania do polskiej wołowiny. Po wprowadzeniu paszportyzacji nasza produkcja będzie w pełni transparentna, co spowoduje większe zaufanie dla naszego produktu, co powinno nas wyróżniać na tle konkurencji. Ja mam nadzieję, że paszportyzacja będzie kartą przetargową przy otwieraniu nowych rynków dla naszych produktów i tzw. „ asem w rękawie" - podsumował.

