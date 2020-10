Zarzecki, PZHiPBM: Propozycja rządu to próba wbicia klina między branże drobiarską i wołową

- To zwykła próba wbicia klina pomiędzy branże. To obrażanie 350 tysięcy hodowców bydła, którzy stracą na tej ustawie. To właśnie hodowla bydła miała być alternatywą dla trzody, drobiu i mleka. Mówienie, ze propozycje były konsultowane z rolnikami to żart - skomentował rządowe propozycje zmian w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.