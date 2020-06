Zarzecki, PZHiPBM: Reakcja Komisji Europejskiej na pandemię jest niewystarczająca

Jacek Zarzecki nie ma wątpliwości, że unijne rolnictwo będzie potrzebowało dużo czasu żeby wrócić do stanu sprzed epidemii.

- Epidemia wywróciła świat do góry nogami. Dlatego ogłaszanie nowego podejścia do rolnictwa w dobie Covid-19 jest dla mnie nieporozumieniem. Jak mamy wybiegać w przyszłość kiedy nie ma sektora rolno-spożywczego, który nie ucierpiał w związku z kryzysem? Dotychczasowe działania KE uważam za niewystarczające, co doskonale widać na przykładzie prywatnego przechowalnictwa, które jest nieefektywne i niewykorzystane, ponieważ forma i wysokość wsparcia nie jest zadowalająca. Bo gdzie tu logika, że płaci się tyle samo za mięso z kością i mięso odkostnione. Drugim takim działaniem jest brak zgody KE na przesunięcie 1 mld euro z PROW na działania antykryzysowe, o co wnosił minister Ardanowski. To był doskonały pomysł. Nie wyciągaliśmy ręki o dodatkowe środki unijne, chcieliśmy przesunąć je ze środków już nam przyznanych od lat. Uzyskaliśmy zgodę na jedynie 100 mln euro, czyli akurat tyle, ile potrzeba na działania dla sektora wołowiny w okresie 6 miesięcy, żeby pokryć straty naszych producentów. A gdzie inne branże? - pyta.

W ocenie prezesa PZHiPBM, aby stawiać przed sobą nowe cele powinniśmy mieć analizę stanu obecnego oraz analizę skutków, jakie mogą przynieść nowe rozwiązania.

- Dopiero wtedy możemy mówić o tym czy jesteśmy w stanie osiągnąć to, o czym mówi KE. Dzisiaj nie mamy nic. To trochę jak porywanie się na budowanie promu kosmicznego w sytuacji, gdy dom nam się pali. Poradźmy sobie najpierw ze skutkami epidemii, a dopiero potem zajmujmy się wyzwaniami. Propozycje Copa/Cogeca są zasadne, ale niestety mam wątpliwości czy spotkają się ze zrozumieniem europejskich biurokratów - ocenia.