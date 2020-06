Zatrzymania ws. grupy przestępczej działającej na terenie zakładów mięsnych

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Łodzi dotyczy działalności ubojni w Kutnie, kontrolowanej przez Włocha Piera P. To był wówczas największy tego typu zakład przetwórstwa mięsa w Europie Środkowej.

5 grudnia 2016 r. na teren ubojni wkroczyło ponad 200 funkcjonariuszy policji, CBŚP, straży granicznej, urzędu kontroli skarbowej, a nawet Państwowej Inspekcji Pracy. Piero P. został zatrzymany i usłyszał do tej pory ponad 80 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze CBŚP oraz BSW zatrzymali kolejnych 12 osób podejrzanych między innymi o udział w gangu zajmującym się popełnianiem przestępstw skarbowych. To przede wszystkim zarządcy i pracownicy spółek wystawiających fikcyjne faktury oraz ludzie, którzy na przykład poświadczali nieprawdę co do przebytych szkoleń.

Podczas akcji zatrzymano także policjanta, który jest podejrzany o „przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, ujawnienie informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją oraz udzielenie pomocy do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, jak również utrudnianie postępowania”. Śledczy nie chcieli zdradzić, na czym dokładnie polegała współpraca stróża prawa z oszustami.

