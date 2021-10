Ekspert: Zbyt szybka odbudowa produkcji drobiarskiej może być groźna

- Sierpniowe dane pokazały, że wolumeny produkcji drobiarskiej są już na poziomie z 2019 roku. Skutki takiego stanu rzeczy wcale nie muszą być korzystne - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Zbyt szybka odbudowa produkcji drobiarskiej może być groźna? fot. PAP/AA/Abaca

Rynek wołowiny i nieintuicyjny kryzys

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, podczas webinaru "Rynek przetwórstwa mięsnego i pasz w dobie pandemii" wskazał, że na unijnym rynku żywca wołowego od listopada 2020 utrzymuje się trend wzrostowy cen, a największe zapotrzebowanie dotyczy mięsa niższej jakości, m.in. pochodzącego z krów mlecznych.

- Sytuacja jest nieintuicyjna, ponieważ kryzys pandemiczny uderzył w Horekę, co jednak nie miało silnego i długoterminowego przełożenia na poziom cen skupu w Unii Europejskiej. Można to wytłumaczyć tym, że gastronomia ma zapotrzebowanie na wysokojakościową wołowinę z ras mięsnych, natomiast wołowina z ras mlecznych trafia w większym stopniu do sieci detalicznych, a te nie zostały dotknięte przez pandemię - dodał.

Ekspert zauważył, że polska specjalizacja w hodowli krów mlecznych wpisała się w potrzeby rynków Europy Zachodniej, skutkując silnym wzrostem cen skupu.

- Niestety, silny wzrost cen pasz i innych kosztów uniemożliwił poprawę opłacalności. Mimo dużego wzrostu cen skupu żywca (nawet o jedną trzecią), opłacalność hodowli bydła nie uległa radykalnej poprawie. Wynika to z wzrostu cen pasz, a jeżeli na to nałoży się rosnące koszty energii i transportu to opłacalność w najlepszym razie jest porównywalna lub nawet niższa niż dwa lata temu. Trudno więc oczekiwać żeby w obecnej sytuacji hodowcy mieli silną motywację do zwiększania pogłowia - dodał.

Rynek wieprzowiny pod silnym wpływem Chin

Analizując rynek wieprzowiny Paweł Kowalski wskazał, że unijny rynek żywca wieprzowego od wybuchu kryzysu podlega bardzo silnej zmienności, będącej pochodną pandemii COVID-19, rozprzestrzenienia się epidemii ASF i wahań eksportu wieprzowiny do Chin.

- W drugiej połowie 2020 r. pojawienie się ASF w Niemczech spowodowało przekierowanie pozaunijnego eksportu Niemiec na rynek wewnętrzny. W I półroczu 2021 wzrósł popyt Chin, co pozwoliło na ponowny wzrost unijnego eksportu do tego kraju i odzyskanie kontroli nad unijnym bilansem podaży i popytu żywca. Niestety, ostatnie miesiące to załamanie popytu chińskiego, a w konsekwencji kolejny kryzys nadpodaży na rynku unijnym. W ostatnich latach Chiny są głównym motorem napędowym eksportu wieprzowiny poza UE. Załamanie unijnego eksportu do tego kraju, a były to duże wolumeny, sprawiło, że nie dało się ich w całości przekierować na inne rynki pozaunijne - dodał.

W Polsce na trwający od 2019 r. wzrost podaży nałożył się spadek cen żywca wieprzowego w Europie Zachodniej, coraz bardziej dotkliwe skutki ASF oraz wzrost cen pasz i innych kosztów hodowli.

- Rynek krajowy reaguje równolegle do europejskiego. Po głębokim załamaniu z 2020 r., 2021 rok przyniósł pewną poprawę, ale ostatnie miesiące to znów głębokie spadki. Sytuację komplikuje ASF, gdzie w regionach zapowietrzonych spadki są jeszcze większe. Przekłada się to na bardzo niską opłacalność chowu trzody i jest to czynnik, który odbiera motywację do utrzymywania pogłowia. Należy oczekiwać, że w kolejnych miesiącach będziemy mieli wyraźne spadki - przy tak niskiej opłacalności jest to oczywiste - dodał.

Rynek drobiu po grypie ptaków

Średnie ceny skupu żywca drobiowego w UE od czerwca-lipca 2021 ponownie spadają. Ilościowy popyt Europy Zachodniej pozostaje względnie stały. Presję na ceny wywiera jednak ograniczona aktywność sektora HoReCa. Słabszy jest także eksport do krajów trzecich na skutek epidemii ptasiej grypy i Brexitu.

- Grypa ptaków w I półroczu 2021 nawiedziła 18 państw UE. Wywołało to wyraźne wzrosty cen skupu żywca i spadek pogłowia. Pogłowie szybko się jednak odbudowało i ostatnie dwa miesiące to ponowne spadki średnich cen skupu. Na skutek zamknięcia Horeki branża musiała przekierować wolumeny do sieci detalicznych, gdzie uzyskiwano jednak dużo gorsze ceny. Wolumenowo eksport na rynek unijny utrzymał się na podobnym poziomie, natomiast problemem pozostaje eksport na rynki trzecie. Powracająca epidemia grypy uniemożliwia nam sprzedaż do Azji mimo złagodzenia kryteriów przywracania państwom statusu wolnego od grypy ptaków. Widzimy, że eksport drobiu poza Unię w ostatnich dwóch latach wyraźnie się obniżył. Również na rynku krajowym ceny skupu drobiu spadają, co może mieć związek z szybszą niż się obawiano odbudową pogłowia po ptasiej grypie. Opłacalność hodowli pozostaje niższa niż w 2019 r. - mówi Kowalski.

Produkcja drobiarska powraca do normy

Produkcja wołowiny i wieprzowiny po ośmiu miesiącach 2021 r. była wyraźnie wyższa w ujęciu rok do roku. Z kolei w produkcji mięsa drobiowego odczuwalne są skutki ptasiej grypy; Produkcja wędlin pozostaje na stabilnym poziomie.

- W drobiarstwie już sierpniowe dane pokazały, że wolumeny produkcji są na poziomie sprzed roku i dwóch lat. Wracamy na dobrą trajektorię i można powiedzieć, że scenariusz pesymistyczny silnego i długoterminowego wpływu epidemii ptasiej grypy na krajową podaż żywca raczej się nie sprawdził, ale to wcale nie musi być korzystne. Pamiętajmy, że horeca wciąż nie odbiła się do poziomów sprzed kryzysu. Ruch turystyczny, a co za tym idzie popyt ze strony horeki, nie wrócił do starych poziomów. Jeśli zbyt szybko odbudujemy szybko pogłowie i produkcję, grozi nam powtórka z 2020 roku - dalsze spadki cen, a my nie będziemy mieli tego gdzie lokować - dodał.

Paweł Kowalski podkreślił, że ceny sprzedaży wołowiny utrzymują wzrosty przy spadkach w ostatnich miesiącach cen drobiu i wieprzowiny; w 2021 r. eksport wołowiny i drobiu zwyżkuje właśnie głównie dzięki wyższym cenom

- Wynik finansowy netto przetwórstwa mięsa poprawił się w I półroczu 2021 względem pierwszego półrocza 2020, co świadczy o utrzymywanej przez branżę kontroli nad marżami. W produkcji wędlin przybyło firm ze stratą netto, lecz niemal wyłącznie wśród małych podmiotów (poniżej 50 zatrudnionych) - dodał.

Analityk ostrzega, że wciąż niezła sytuacja finansowa branży mięsnej i paszowej może się znaleźć pod presją czynników kosztowych oddziałujących obecnie silnie na całe przetwórstwo, a rosnąca inflacja i związane z nią podwyżki stóp procentowych NBP mogą przynieść wzrost kosztów finansowania i większą zmienność kursu złotego.

