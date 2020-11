Zdanowski, Wierzejki na Internetowym FRSiH: W naszej sprzedaży nie widzimy wielkiej ucieczki od mięsa

Zobacz nagranie całej debaty "Kondycja branży mięsnej – kto stracił, kto zyskał?" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu:

Adam Zdanowski przyznał, że choć ZM Wierzejki nie są "wyspą szczęścia" to dla firmy nie jest to bardzo zły rok.

- Od wielu lat się dywersyfikowaliśmy i spadki na jednym segmencie odbudowaliśmy na innych. Jesteśmy przyzwyczajeni do zdarzeń losowych, jak rosyjskie embargo czy ASF. Kształtujemy naszą politykę długofalową tak, żeby na tego rodzaju wyzwania móc odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o nasze sklepy firmowe, sytuacja jest stabilna. Zatrudniamy tam prawie 850 osób i nie mamy ani jednego przypadku choroby ze sklepów. Jest za to masa pracowników na kwarantannach, w większości poprzez dzieci w szkole lub współmałżonków - dodał.

Zdanowski przyznał, że dużym problemem dla sklepów mięsnych są godziny dla seniorów.

- Na pewno nie zostały wyznaczone w najlepszym momencie dnia, ale z drugiej strony każdemu by coś innego nie pasowało. Widzimy wyraźnie, że w okresie, w którym ludzie zostają w domu, sprzedaje się więcej mięsa. Mamy więcej czasu na przygotowanie posiłku. Dlatego w sklepach ilość surowego mięsa się powiększyła. Jeśli chodzi o wędliny sprzedaż wygląda podobnie. Na początku pandemii dania gotowe strasznie spadały, nawet do 25 proc., ale potem wszystko wróciło do normy - dodał.

W drugiej części debaty współwłaściciel ZM Wierzejki przyznał, że branża musi promować zrównoważoną dietę.

- Mamy do czynienia z polaryzacją wszystkiego: albo coś jest białe albo czarne, albo jest pandemia albo nie ma, albo dieta mięsna albo wege. Dieta powinna być zrównoważona. To musimy promować i pokazywać. Ochrona środowiska jest niezwykle ważna, ale nic nie wymusi jej na producentach lepiej jak ekonomia. Dopóki klient będzie wybierał tanie, byle jakie opakowanie to zakłady będą mu takie produkowały, bo taka jest ich rola - obserwowanie rynku i dostarczanie tego, co konsumenci sobie życzą - dodał.

Adam Zdanowski skomentował także temat Zielonego Ładu.

- Wszystko fajne pod warunkiem, że nie tylko my będziemy musieli tego przestrzegać. Jeżeli będziemy kupowali towar z krajów, które nie będą się podporządkowywały się tym przepisom to zrobimy sobie wielką krzywdę. Zielony Ład tak, ale dla wszystkich. Jeśli ktoś chce tu sprzedawać to niech przestrzega naszych przepisów. Mam nadzieję, że jednak mimo tych wszystkich trudnych rzeczy branża będzie się rozwijała - dodał.