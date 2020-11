Zdanowski, Wierzejki: O wegetarianizmie więcej się mówi niż wynosi rzeczywista skala tego zjawiska

Too Good To Go na Internetowym FRSiH: W pandemii zaczęto bardziej szanować jedzenie

Adam Zdanowski przyznał, że branża mięsna musi promować zrównoważoną dietę.

- Mamy do czynienia z polaryzacją wszystkiego: albo coś jest białe albo czarne, albo jest pandemia albo nie ma, albo dieta mięsna albo wege. Dieta powinna być zrównoważona. To musimy promować i pokazywać. Ochrona środowiska jest niezwykle ważna, ale nic nie wymusi jej na producentach lepiej jak ekonomia. Dopóki klient będzie wybierał tanie, byle jakie opakowanie to zakłady będą mu takie produkowały, bo taka jest ich rola - obserwowanie rynku i dostarczanie tego, co konsumenci sobie życzą - dodał.

Zdanowski przyznał, że o wegetarianizmie więcej się mówi niż wynosi rzeczywista skala tego zjawiska.

- Cały czas obserwujemy wzrosty sprzedaży. Wszystkie trendy wołowe, wieprzowe czy drobiowe nam się zgadzają. Nie widać wielkiej ucieczki od mięsa. Wciąż jest to ważna część diety dla organizmu człowieka. Natomiast jest dużo osób kierujących się modą. Trzy lata temu wszystko miało być bez glutenu. Obecnie, poza chorymi na celiakię, praktycznie nie mówi się o tym. My też rozwijamy całą myśl prozdrowotną to, co możemy dodać do mięsa i przetworów żeby poprawiały jakość i więcej dobrego niosły ze sobą dla konsumenta. Musimy szukać możliwości, ale i oszczędzać pieniądze, bo czasy są trudne i nie tylko dla naszej branży, ale wszystkich innych - wskazał.