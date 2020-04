Zdanowski, Wierzejki: Potrzebne zmiany w godzinie seniora i limitach osób w sklepach

Zdaniem Adama Zdanowskiego obecnie największym problemem jest to, że w trudnej sytuacji Polacy nie zaczęli wymagać od siebie.

- Mamy pretensje do personelu sklepowego, a to my sami powinniśmy się pilnować. Jeżeli nie zaczniemy myśleć i realizować zaleceń to nic z tego nie będzie. My zapewniamy środki ochrony i dezynfekcję, ale to klienci mają przestrzegać przepisów. Nie będziemy nikomu sprawdzać dokumentów ani rozstawiać ludzi z linijką. Staramy się reagować dynamicznie i szybko na kolejne obostrzenia. Wydaje nam się, że dobrym pomysłem byłoby przeniesienie godzin dla seniorów na pierwsze dwie godziny działania sklepów. Obecny przepis o maksymalnej liczbie osób w sklepie też powinien zostać zmieniony. Klientów powinno być tylu ilu sklep ma kasjerów, a nie ile jest kas w sklepie - dodał.

Zdanowski przyznał, że Wierzejki zaoferowały w ostatnim czasie klientom nowe rozwiązania, m.in. dowozy czy zamówienia z odbiorem w sklepie.

- W sklepach, które są lepiej kadrowo obsadzone, a nie mają dużego ruchu, udostępniamy numer telefonu żeby klienci mogli zamówić i odebrać gotowe produkty. Dzięki temu rozpłaszczamy krzywą klientów na cały dzień. Współpracujemy też z kilkoma firmami, które dostarczają tzw. boksy, np. mięsny, wędliniarski, mleczny itp. Co ciekawe, marzec był pierwszym miesiącem gdzie zanotowaliśmy większe wpływy z kart niż gotówki - dodał.

Adam Zdanowski wskazuje, że Wierzejki zwiększyły zatrudnienie przed Wielkanocą.

- Zatrudniliśmy ok. 25 osób przed świętami, głównie na miejsce pracowników z zagranicy. Mam wrażenie, że nasi pracownicy zauważyli i docenili, że staramy się zrobić wszystko: mamy środki ochrony, rozbiliśmy zmiany na stołówce, wprowadziliśmy nawet obostrzenia na palarni. Ludzie poczuli się bezpieczniej i obecnie chyba bardziej boją się o pracę niż o zdrowie. Mało kto z nas zna osobiście osobę, która zmarła na koronawirusa, a wielu zna osobę, która ostatnio straciła pracę - dodał.

Zdanowski jest zdania, że przerwane łańcuchy dostaw i brak eksportu sprawią, że patriotyzm konsumencki będzie większy.

- Pytanie czy ludzie będą się bardziej bali dużego sklepu sieciowego czy małej wiaty na rynku. Na razie nic się nie zmienia, poza tym, że robimy zakupy większe i rzadziej. Być może zaczniemy sięgać po produkty lokalne gdy nie będą przykrywane przez produkty z całego świata - dodał.

Współwłaściciel Wierzejek przyznał, że obecna sytuacja ograniczy modę na dietę wegetariańską.

- Dieta wege jest dietą drogą,wymagającą i trudną. Jeżeli chcemy być względnie odżywieni nie jedząc mięsa, musimy poświęcić dużo czasu i zasobów. Natomiast obecnie jeden problem pozbawia nas innego. Przez wirusa nie mamy problemu z plastikiem, nikt się tym nie przejmuje. Kiedyś głośno było o glutenie, minęły 2-3 lata i dzisiaj nie ma tematu, poza osobami chorymi nikt się nie reklamuje, a więc nie był to trend tylko moda. Dla mnie cały czas brakuje rozsądnych głosów o zrównoważonej diecie - podsumował.