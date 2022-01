Zerowy VAT na mięso powinien być na stałe. Propozycja KRD-IG

- Obniżenie stawki VAT na produkty mięsne to dobry krok. Mięso stanowi jeden z filarów zbilansowanej diety, a więc to podstawowy produkt spożywczy, którego dostępność nie powinna być ograniczona, zwłaszcza dla osób zarabiających najmniej, w warunkach wzrostu inflacji i kosztów produkcji - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG.

Autor: AT

Data: 18-01-2022, 07:51

Zdaniem Dariusza Goszczyńskiego, dyrektora generalnego KRD-IG stawka podatku VAT na mięso powinna pozostać na zerowym poziomie na stałe/fot. shutterstock

Zerowy VAT na mięso - na stałe

Dyrektor generalny KRD-IG wskazuje, że należy jednak pamiętać, że obniżenie stawki VAT na produkty mięsne to rozwiązanie tymczasowe. - Z naszej perspektywy stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze, w tym mięso, powinna pozostać na zerowym poziomie na stałe - zapewnia Dariusz Goszczyński.

Jaki będzie 2022 rok dla branży drobiarskiej w Polsce?

Dyrektor generalny KRD-IG przyznaje, że spodziewa się niestety, że koszty w ramach prowadzenia działalności biznesowej będą rosły w stopniu co najmniej takim, jak obecnie, ponieważ inflacja i wzrost kosztów wynagrodzeń być może przekroczy w skali roku nawet 10%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Dodatkowo należy wziąć pod uwagę drastyczny wzrost cen energii, paliw i gazu. Nie widzimy obecnie także szans na zakończenie sytuacji związanej z grypą ptaków, problem widać w skali kontynentu. Rozwiązaniem minimalizującym zagrożenie jest niezmiennie bioasekuracja, o którą systematycznie apelujemy do hodowców - wylicza Dariusz Goszczyński.

I dodaje: - Jednocześnie wnioskujemy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do dodatkowego wyposażenia podnoszącego zabezpieczenie bioasekuracyjne ferm na wzór rozwiązań funkcjonujących przy zwalczaniu ASF. Wybiegając w przyszłość, coraz częściej mówi się też o wprowadzeniu szczepień przeciwko grypie ptaków. Również światowe rynki szukają sposobów poprawy tej trudnej, dla wszystkich, rzeczywistości. Jest nim regionalizacja ograniczeń w handlu drobiem i produktami drobiowymi, co w praktyce oznacza, że mimo wystąpienia w kraju grypy ptaków, niektóre kraje trzecie nie przestają kupować u nas mięsa, gdyż zakaz eksportu obowiązuje jedynie wobec regionu, w którym występuje grypa - mówi Goszczyński.

Więcej czytaj w Strefie Premium.