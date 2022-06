Zielenica: 2022 rok zaskakuje nas wzmożonym popytem

Horeca jest w naszym krwiobiegu. Tego klienta "czujemy" najmocniej. Rok 2022 jest wybuchem tego sektora pod katem zamówień pstrągów z Zielenicy - mówi nam Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica.

Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica przyznaje, że rok 2022 jest udany dla firmy. fot. mat. pras.

Zielenica o pandemicznych wyzwaniach

Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że lata 2020-2022 były i są tyglem niespotykanych dotąd sytuacji makro i mikroekonomicznych.

- Uwarunkowania rynkowe, przemiany społeczne, konkurenci, klienci, gospodarka. Wszystkie te czynniki w dużej mierze zmieniły planowanie długoterminowe w krótkoterminowe reagowanie oraz trzymanie się stabilnie wytyczonej drogi. Konsekwentnie pracujemy nad jakością naszych produktów, w szczególności obsługą klienta, solidnością, dostępnością, czytelnością naszych produktów. Utrwalamy trwałe cechy naszych produktów, pracujemy nad tym co się sprawdziło i co jest ważne dla naszych klientów - mówi.

Zielenica nie idzie drogą na skróty

Anna Skowrońska przyznaje, że wielką sztuką jest utrzymać taki sam poziom satysfakcji i zadowolenia klienta przy stale zwiększającym się rynku sprzedażowym.

- Nasi klienci są przyzwyczajeni do tego ze są najważniejsi, że ich potrzeby są najważniejsze, dlatego nasza siłą jest stałość i stabilność w tym co robimy. Uprawiamy nasze rzemiosło, nasza firma jest mała, oszczędna i rentowna. Dokładamy wielkich nakładów pracy by nie wybierać drogi na skróty. Dokonać można tego przy zaangażowanym i odpowiedzialnym zespole pracowników. Każdy z nas wie jaki jest priorytet naszej działalności - dodaje.

Czym jest "Ścianka Zielenicy"?

Właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica przyznaje, że pracownicy firmy tworzą mały zespół, dlatego każdy musi być produktywny.

- Jesteśmy małym zespołem, więc wszyscy pracujemy, pomagamy sobie i wspieramy się. Każdy z nas jest i musi być produktywny. Na jednej ze ścian biurowych utworzyłam "ściankę Zielenicy". Są na niej fotografie szefów kuchni, dla których pracujemy. Służy to temu, by każdy z pracowników codziennie widział i wiedział, że nie pracujemy dla adresu na liście przewozowym, lecz dla konkretnej osoby, która jest po drugiej stronie "wirtualnej" lady. Że jest to szef kuchni, który otrzymując najwyższej jakości surowiec może przygotować doskonale danie dla swoich klientów - mówi.

Zielenica: 2022 rok zaskakuje nas wzmożonym popytem

Skowrońska przyznaje, że Horeca jest w "krwiobiegu" Zielenicy.

- Tego klienta "czujemy" najmocniej. Wiemy, jakie zadać pytania i jak przygotować oraz dostarczyć produkt, by spełnić oczekiwania szefa kuchni. Rok 2022 jest wybuchem tego sektora pod katem zamówień pstrągów z Zielenicy. Nasz produkt to nie jest już pstrąg. To jest ultraswieży pstrąg z Zielenicy, z doskonałego źródła i naturalnego chowu. Pod tym hasłem widzi się bukiet wartości sprzedażowych, które są najwyższej jakości, na jaką nas stać - dodaje.

Nasza rozmówczyni przyznaje, że rok 2022 zaskoczył firmą wzmożonym popytem.

- Sytuacja makroekonomiczna na rynku jest nowa z uwagi na wysokie ceny ryb z importu związane z niską wartością złotego, barierami importowymi czy makrotrudnościami logistycznymi. Mamy możliwość zwiększenia potencjału i wielkości hodowli - projektujemy dalszą przyszłość - podsumowuje.