Zielenica testuje akwaponikę. To połączenie hodowli ryb i uprawy warzyw

Autor: AT

Data: 23-06-2022, 15:09

Testujemy akwaponikę, czyli uprawę roślin na wodzie poprodukcyjnej. To połączenie hodowli ryb i uprawy warzyw - mówi nam Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica.

Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica opowiedziała nam o eksperymentach z akwaponiką. fot. Zielenica

Jak na rynku radzi sobie ekologiczny pstrąg z Zielenicy?

W 2021 roku na rynku zadebiutował ekologiczny pstrąg z Zielenicy. Jak odnalazł się na rynku? Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że poziom sprzedaży na rynku polskim jest stały.

- Strumień biohodowli pstrąga płynie do wąskiej, stałej grupy odbiorców. Poziom sprzedaży na rynku polskim jest stały. Nie zwiększamy ani nie zmniejszamy wielkości jego hodowli. Podejmujemy współprace z partnerami, którzy pracują wyłącznie na bio produktach i mają bio-świadomych klientów. Zdarza się, że otrzymujemy telefony od klienta finalnego z zapytaniem o różnicę w składzie karmy albo czy jest to ryba złowiona na wędkę w rzece :) - mówi.

Zielenica eksperymentuje z akwaponiką

Skowrońska przyznaje, że na bazie bio hodowli i w trosce o środowisko Zielenica testuje akwaponikę, czyli uprawę roślin na wodzie poprodukcyjnej.

- To połączenie hodowli ryb i uprawy warzyw. Akwaponika polega na wykorzystaniu tego, co niekorzystne dla wody lecz korzystne dla roślin. Bogata w azot i fosfor woda jest idealna do uprawy roślin. Jest to zgodne z naszą ideą "zero waste" oraz zdrowym odżywianiem. Zdrowe odżywianie jest wyrazem szacunku do samego siebie. A my mamy genialne wręcz warunki ekologiczne do rozwoju w kierunku przygotowywania zdrowej żywności. Zaprzyjaźnieni kucharze są już w blokach startowych by przygotowywać pstrąga z Zielenicy w pairingu z sałatą z Zielenicy - dodaje.

Anna Skowrońska wskazuje, że nowością jest współpraca z firmą Chefs Culinar.

- To bardzo dobry partner. Mamy bardzo spójne podejście do tematyki ryb, logistyki i rotacji ryb świeżych w obrocie. Działamy w dużej spójności i uważności na delikatny towar, jakim jest świeża ryba. Wspólnie organizujemy szkolenia i eventy. Uczymy jak najbardziej optymalnie i gospodarnie przetwarzać i wykorzystać pstrągi z Zielenicy od głowy po ogon w restauracyjnej kuchni. Prowadzimy spotkania w centrum kulinarnym w Wiskitkach oraz na miejscu w gospodarstwie - dodaje.

Jak radzi sobie e-sklep rybny Zielenicy?

- Nasz sklep rybny dostarcza swieże ryby. Dzięki współpracy z DPD Food rozwijamy e-commerce. Szczególne natężenie nastąpiło w okresie pandemii. Dobre jest to, że jest to jedna z „nóg" firmy, która cały czas wzrasta - przyznaje Anna Skowrońska.

Co dalej? Jakie są plany Zielenicy na przyszłość?

- Zawsze pada pytanie o plany i przyszłość. Mój rozwój jest zachowawczy, może z uwagi na to, że jestem kobietą dbam o to, co mam. Reaguję na bieżące zmiany i zawsze stawiam siebie w miejscu ostatecznego, finalnego klienta. Co oznacza, że przygotowujemy produkt tak, jak sama chciałabym go otrzymać. Na czas, na miejsce, bez opóźnień. Gram swój tenis! Jako lider odpowiadam zawsze - rozwijajmy się w swoim tempie, patrzmy do przodu i ani kroku w tył - mówi.

- Nasz produkt jest jedyny w swoim rodzaju, zgodny z naszymi przekonaniami. Cechuje go ultraświeżość i jest ultrazdrowy. Wszyscy w to wierzymy i dlatego jesteśmy wiarygodni. Odwiedzają nas szefowie kuchni, oglądają hodowlę, spędzają z nami czas, wspólnie gotujemy i tym sposobem zarażamy naszych klientów pewnością - podsumowuje Skowrońska.