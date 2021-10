Zielony Ład nie dla mięsa spoza UE? Branża apeluje o równość

Zdaniem hodowców bydła mięsnego z całej Europy, środowiskowo-klimatyczne wymagania jakie wprowadziła lub będzie za chwilę wprowadzać UE w rolnictwie, powinny obowiązywać także państwa trzecie, które chciałby sprzedawać swoje towary do Unii Europejskiej.

Autor: AT

Data: 26-10-2021, 14:23

Czy kraje trzecie eksportujące mięso do UE będą obowiązywać te same warunki, co członków Unii? fot. shutterstock

Hodowcy bydła chcą lustrzanych warunków

W październiku odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca, w którym Polskę reprezentował Jerzy Wierzbicki, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Podczas posiedzenia zgłoszono inicjatywę wprowadzenia tzw. lustrzanych warunków w umowach handlowych z krajami trzecimi. Zdaniem hodowców bydła mięsnego z całej Europy, środowiskowo-klimatyczne wymagania jakie wprowadziła lub będzie za chwilę wprowadzać UE w rolnictwie, powinny obowiązywać także państwa trzecie, które chciałby sprzedawać swoje towary do Unii Europejskiej.

– Naszym zdaniem wszyscy powinni wypełniać takie same warunki i standardy, gdyż inaczej mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Podkreślam, że nowe warunki i standardy, które pojawiają się wraz z Europejskim Zielonym Ładem są dla rolników bardzo kosztowne, a to niesie za sobą daleko idące konsekwencje – powiedział Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Wymogi klimatyczne dla wołowiny spoza UE - realny scenariusz?

Ale wprowadzenia lustrzanych warunków w umowach handlowych z krajami trzecimi nie będzie proste. Jednostronne wprowadzenie przez UE wymogów środowiskowo-klimatycznych może być bowiem uznane przez Światową Organizację Handlu za pozataryfowe niedozwolone bariery w handlu międzynarodowym. Dlatego takie klauzule trzeba będzie wynegocjować w multilateralnych umowach handlowych takich jak np. Mercosur oraz na drodze indywidualnych rozmów z partnerami handlowymi. Komisja Europejska twierdzi, że podejmuje działania w tym zakresie, ale przyznaje, że są to sprawy delikatne i wrażliwe.

Jednocześnie z wypowiedzi przedstawicieli KE wynika, że nie obawiają się oni przeniesienia produkcji rolnej poza Europę. Na takie zagrożenie Copa-Cogeca zwraca uwagę od dawna twierdząc, że strategia „Od pola do stołu” doprowadzi do ucieczki emisji gazów cieplarnianych do innych krajów, które nie będą wprowadzać kosztownych standardów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem zdaniem Brukseli na świecie jest już obserwowany trend dobrowolnego przechodzenia na bardziej zrównoważoną produkcję rolną.

Produkcja wołowiny przeniesie się poza Unię?

- To bardzo optymistyczne podejście. Jeżeli wprowadzenie strategii „Od pola do stołu” jest neutralne dla rolników to nie rozumiemy w Copa Cogeca czemu Komisja Europejska nie spieszy się, aby dokonać i poddać dyskusji kompleksowej oceny wpływu jaki może wywołać reforma Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność europejskich rolników i bezpieczeństwo żywnościowe. Czy taki dokument nie mógłby usprawnić procesu zatwierdzania krajowych planów strategicznych? Czy mógłby wskazać na potrzebę rewizji niektórych założeń ewentualnie na potrzebę lub na konieczność zwiększenia budżetu? – skomentował Jerzy Wierzbicki z PZHBM.