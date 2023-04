Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał rozporządzenie ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz w Rybniku – poinformował wojewoda na czwartkowej konferencji prasowej.

Zjadliwa grypa ptaków w kilku powiatach. Zdjęcie ilustracyjne, fot. PAP/EPA

Grypa ptaków u ptactwa dzikiego

Powód to stwierdzenie ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu raciborskiego - w zbiorniku wodnym Polder Buków oraz w rezerwacie przyrody Łężczok. W związku z tym wojewoda wyznaczył w okolicznych powiatach: raciborskim, rybnickim i wodzisławskim oraz w Rybniku (mieście na prawach powiatu) strefę objętą zakażeniem.

Jak mówił na czwartkowej konferencji prasowej wojewoda, pierwsze martwe ptaki w rezerwacie Łężczok i na polderze Buków stwierdzono 18 kwietnia br.

"Niezwłocznie zostały ptaki poddane należytym badaniom, aby określić, co było przyczyną. W poniedziałek po południu przyszły wyniki, które określają wysoką zjadliwość tej odmiany grypy. Z tego też powodu zwołałem zarządzanie kryzysowe: wczoraj takie spotkanie się odbyło ze wszystkimi służbami i inspekcjami, aby określić ryzyka i podjąć dalsze decyzje związane z bezpieczeństwem przyrodniczym w woj. śląskim. W spotkaniu uczestniczyły też samorządy: starostwo wodzisławskie i starostwo raciborskie" - relacjonował Wieczorek.

Stwierdzono padnięcia dosyć dużej liczby mew śmieszek

Uściślił, że rozporządzenie zostało wydane na okres 30 dni - przede wszystkim, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tej grypy między obszarami, aby uciąć łańcuch transmisji wirusa. Obejmuje ono dwa elementy: wyznacza obszar zagrożenia, a także wprowadza zakaz wstępu do obu miejsc, gdzie znaleziono martwe ptaki, czyli do rezerwatu Łężczok i na polder Buków.

"Tu warto bardzo mocno zaapelować do naszych mieszkańców, aby w te miejsca się nie udawali" - podkreślił wojewoda. "Natomiast w odniesieniu do tego całego wymienionego obszaru należy postępować zgodnie z zapisami rozporządzenia tak, aby transport ptactwa odbywał się w określonym zakresie albo nie odbywał się wcale" - wskazał wojewoda.

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Konrad Kuczera wyjaśniał, że stwierdzono padnięcia dosyć dużej liczby mew śmieszek - tylko tego gatunku. "Ten problem dotyczy tylko jednego gatunku w tej chwili, ponieważ mamy do czynienia z mutacją tego wirusa" - zaznaczył lekarz.

"Ogólnie wirus w wysoce zjadliwej grypie ptaków może dotyczyć wszystkich ptaków, szczególnie drobiu hodowlanego, ale również ptaków dziko żyjących. Akurat w tej sytuacji dotyczy tylko mewy śmieszki, bo mewa śmieszka jest wybiórczo wrażliwa na działanie tego wirusa - on jest dla niej wyjątkowo zjadliwy" - uściślił.

Wirus może zostać przeniesiony do gospodarstw utrzymujących drób

"Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy ten wirus zostanie przeniesiony od mewy śmieszki do gospodarstw utrzymujących drób, co byłoby dużym zagrożeniem dla tych hodowli i mogłoby powodować olbrzymie straty ekonomiczne. Dlatego na mój wniosek pan wojewoda wczoraj wydał rozporządzenie zakazujące wstępu do rezerwatu Łężczok i na polder Buków, aby ograniczyć możliwości transmisji wirusa do gospodarstw utrzymujących drób i ograniczyć ewentualne straty w hodowli" - wyjaśnił Kuczera.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Damian Sieber zaznaczył, że od początku, gdy leśnicy zauważyli, że zaczyna dziać się coś złego w rezerwacie, powiadomili inne służby, a od 21 kwietnia padłe ptaki zaczęły być zbierane przez wyspecjalizowaną firmę, która zajmuje się utylizacją padłej zwierzyny, stanowiącej zagrożenie biologiczne. 21 kwietnia zebrano ok. 400 padłych ptaków, do środy jest to liczba ok. 1 tys.

Po wydaniu rozporządzenia wojewody teren objętych nim powiatów został oznakowany tablicami; tablice z zakazem wstępu znajdują się też wokół rezerwatu i polderu.

Ptasia grypa H5N1 po raz pierwszy pojawiła się w Chinach w 1996 r. Od tego czasu występowała u zwierząt stosunkowo rzadko. W 2022 r. po raz pierwszy wywołała największą i najgroźniejszą jak dotąd epidemię - na całym świecie zaatakowała ptaki dzikie i hodowlane, a także inne gatunki zwierząt.

Rezerwat Łężczok w pobliżu Raciborza obejmuje zespół średniowiecznych stawów rybackich. Jest jednym z najcenniejszych miejsc w Polsce pod względem ornitologicznym. Bytuje tu ponad 50 proc. gatunków ptaków żyjących w Polsce - ponad 190 gatunków, z czego 115 to gatunki lęgowe.

Polder Buków to suchy zbiornik przeciwpowodziowy w pobliżu Raciborza, którego pojemność powodziowa wód rzeki Odry to 57 mln m sześc. Obecnie współpracuje z nowszym suchym zbiornikiem Racibórz Dolny o rezerwie powodziowej 140 mln m sześc.

