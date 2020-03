Zła sytuacja hodowców bydła. Spadek cen, trudności w eksporcie

Problemem dla hodowców staje się sama sprzedaż bydła. Wielu pośredników w związku z niższą podażą bydła postanowiło w ogóle nie wyjeżdżać w teren, a zakłady limitują dni uboju bydła. Handel zagraniczny został mocno ograniczony. Problemem jest też odcięcie od rynku włoskiego, znaczącego odbiorcy polskiej wołowiny.

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego radzi hodowcom i producentom, żeby wstrzymali się ze sprzedażą.

- Ceny w rozliczeniu na wbc spadły średnio o 40-60 groszy na kilogram. Ciężko jest określić jak długo ta sytuacja potrwa, ponieważ nie wiemy jak będzie rozwijała się sytuacja we Włoszech. Restauracje, gdzie trafiała polska wołowina, są pozamykane, gwałtownie spadł zbyt. (...) Jest to dla nas niewątpliwie ciężka sytuacja, ze względu na to, że jesteśmy przecież drugim największym eksporterem wołowiny w Europie. Ponad 80 procent naszej produkcji to eksport, a takie uzależnienie od eksportu powoduje, że w przypadku jakichkolwiek wahań na rynku zewnętrznym hodowcy i rolnicy ponoszą straty – podkreśla Zarzecki.

Prezes PZHiPBM zauważa jednak, że zła sytuacja na rynkach eksportowych może spowodować większe zapotrzebowanie na wołowinę na rynku krajowym.

- Jest większe zapotrzebowanie na żywność, ale jak mówił minister Ardanowski, w Polsce występuje nadprodukcja żywności, więc nie ma obaw, że tej żywności zabraknie. Wołowina będzie bardziej dostępna w kraju i jest też prawdopodobieństwo, że będzie się jej więcej jadło – zaznacza prezes PZHiPBM.

