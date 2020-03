ZM Henryk Kania: Jest wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży spółki Cedrobowi

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie poinformowały również, iż 19 marca 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o złożeniu przez wierzyciela Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 21 lutego 2020 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (na rzecz CEDROB S.A.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w ofercie z dnia 17 lutego 2020 r. złożonej przez CEDROB S.A. i opinii określającej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, które to dokumenty stanowią załączniki do wniosku zarządcy z dnia 19 lutego 2020 r. o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2020.



Wnioskodawca zawnioskował o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w ww. ofercie CEDROB S.A. i wniosku zarządcy o którym mowa powyżej, tj. za cenę w wysokości 100 mln zł.

ZM Henryk Kania - Zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie poinformowały, iż 19 marca 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o wydaniu w dniu 12 marca 2020 r., przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, w ramach prowadzonego postępowania o ogłoszenie upadłości Spółki, postanowienia w przedmiocie postępowania zabezpieczającego, na mocy którego postanowił na podstawie art. 39 Prawa upadłościowego:

I. zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez:

1) Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w celu egzekucji należności objętych tytułem wykonawczym numer 4/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.;

2) Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie, w celu egzekucji należności objętych tytułami wykonawczymi numer TW 1340220000216, TW 4340220000455 i TW 4340220000456 z dnia 4 lutego 2020 r.;