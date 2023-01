Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że nałożyła na Zakłady Mięsne trzy kary o łącznej wysokości prawie 1,5 mln zł. Chociaż spółka od 2020 roku jest w likwidacji, nie oznacza to braku problemów.

Zakłady Mięsne Henryk Kania ukarane przez KNF/ fot. Shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wydała 2 grudnia 2022 r. decyzję nakładającą na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości kary pieniężne w wysokości:

I. 50 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.

II. 710 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

III. 710 000 zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.,

Jak tłumaczy KNF, stanowiło to naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Za co KNF nałożyła kary na ZM Henryk Kania?

"Spółka sprawowała kontrolę nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach GRUPY KAPITAŁOWEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY, tj. STAROPOLSKIE SPECJAŁY sp. z o.o. oraz EKOFOOD sp. z o.o. W związku z tym była zobowiązana do przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów rocznych za lata obrotowe: 2015, 2016 i 2017, prezentujących skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy, którego raport dotyczy. Spółka nie dopełniła tego obowiązku, czego skutkiem była sytuacja, w której od 21 marca 2016 r. do 13 kwietnia 2021 r. na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli o istnieniu stosunku dominacji Emitenta nad podmiotami podlegającymi konsolidacji w ramach GRUPY KAPITAŁOWEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY. Stan dezinformacji utrzymywał się ponad 5 lat, do wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym, które nastąpiło 13 kwietnia 2021 r. Brak pełnej informacji oznacza, że interes inwestorów został naruszony poprzez umniejszenie możliwości podejmowania przez nich decyzji inwestycyjnych w oparciu nie tylko o dane finansowe Emitenta, ale również jego grupy kapitałowej" - napisała KNF w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu kary.

"Prezentacja w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, tak jakby była ona jedną jednostką gospodarczą, pokazuje, że istnieją pomiędzy członkami takiej grupy powiązania, transakcje handlowe, powiązania kapitałowe i finansowe, wzajemne świadczenia i poręczenia. Na podstawie wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych nie można ocenić sytuacji finansowej i majątkowej grupy podmiotów" - dodaje KNF.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi:

a) w pkt I – 1 000 000 zł,

b) w pkt II i III - 70 992 950 zł.

Jak tłumaczy KNF, kary nałożone na Spółkę są znacząco niższe od maksymalnego wymiaru z uwagi na uwzględnienie przez Komisję aktualnej sytuacji prawno-ekonomicznej Spółki, która wynika z ogłoszenia 18 lipca 2020 r. jej upadłości oraz uzyskiwanych przez nią przychodów.

