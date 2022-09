Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wydała decyzję nakładającą na Zakłady Mięsne Henryk Kania SA w upadłości kary pieniężne o łącznej wysokości 800 tys. zł.

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała ZM Henryk Kania w upadłości dwiema karami/ fot. Shutterstock

KNF nałożyła dwie kary na ZM Henryk Kania

Łącznie KNF ukarała ZM Henryk kania za dwie sprawy. Kara 500 000 zł nałożona została „za brak niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej 31 grudnia 2017 r. o prolongacie przez Emitenta [ZM Henryk Kania – przyp. red.] spłaty zobowiązania Rubin Energy sp. z o.o. w 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. o prolongacie przez Emitenta spłaty zobowiązania Rubin Energy w 2018 r.”.

Z kolei kara 300 000 zł nałożona została „za brak niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej 29 listopada 2018 r. o zagrożeniu niewypłacalnością związaną z naruszeniem umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, dotyczącym maksymalnego poziomu należności przysługujących od Rubin Energy, które spowodowało powstanie ryzyka utraty możliwości korzystania przez Emitenta z linii kredytowej w Banku Handlowym SA”.

Uzasadnienie kar dla ZM Henryk Kania

Jak tłumaczy KNF, stanowiło to naruszenie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Komisja ustaliła, że Spółka dwukrotnie nie podała do wiadomości publicznej informacji poufnej o udzieleniu Rubin Energy prolongaty na zapłatę długu. Udzielenie 31 grudnia 2017 r. prolongaty długu spowodowało, że wartość należności przysługujących od tego kontrahenta, tj. 223 000 000 zł, stanowiąca 82,74% należności Spółki z tytułu dostaw i usług ogółem, na dzień bilansowy roku obrotowego 2017, przestała być wymagalna. Tym samym w sprawozdaniu finansowym Spółki, dotyczącym tego roku obrotowego, kwota ta była prezentowana jako należność nieprzeterminowana.

„Przez brak podania tych informacji poufnych do wiadomości publicznej Emitent pozbawił inwestorów informacji o cyklu rotacji przysługujących mu należności” – uzasadnia KNF wskazując jednocześnie, że ZM Henryk Kania ukrywały ryzyko własnej niewypłacalności.

„Skutkiem zaniechania upublicznienia wskazanych informacji przez Emitenta było to, że od 31 grudnia 2017 r. do 13 kwietnia 2021 r., tj. do wycofania akcji Emitenta z obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, na rynku kapitałowym brakowało pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta. W tym okresie inwestorzy podejmowali decyzje w oparciu o niepełny i nieprawdziwy obraz działania Emitenta. Naruszało to ich interes, gdyż nie mogli oni ocenić rzeczywistej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta” – przekazała KNF w komunikacie.

Kary dla ZM Henryk Kania mogły być o wiele wyższe

Kary mogły być o wiele wyższe, jednak KNF uznała, że ze względu na upadłość Zakładów Mięsnych, nie sięgnie po ich większy kaliber. Jak poinformowała w komunikacie, maksymalny wymiar kary pieniężnej za każde z wymienionych naruszeń wynosi 28 397 180 zł.

„Kary nałożone na Spółkę są znacząco niższe od maksymalnego ich wymiaru z uwagi na sytuację prawno-ekonomiczną, w jakiej aktualnie znajduje się Spółka. Sytuacja ta jest następstwem ogłoszenia upadłości Spółki, aktualnej struktury jej przychodów, a także wykluczenia 13 kwietnia 2021 r. emitowanych przez nią papierów wartościowych z obrotu. Jednocześnie kary spełniają swoją funkcję i są adekwatne do stwierdzonych naruszeń” – podsumowała swoją decyzję Komisja.

