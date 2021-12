ZM Nowak: Pandemia całkowicie zmieniła rynek mięsa

Dla zakładów takich jak nasz rzeczywistość to nierówna walka przeciwko dużym koncernom mięsnym, często wspieranym przez kapitał zagraniczny - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-12-2021, 06:21

Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak opowiedział nam o ostatnich inwestycjach firmy. fot. mat. pras.

Zakłady Mięsne Nowak obchodzą w 2021 r. 30-lecie istnienia.

W ZM Nowak dokonała się rodzinna sukcesja. Po ojcu, Zbigniewie zarządzanie spółką przejął syn - Tomasz Nowak.

Z dyrektorem generalnym ZM Nowak rozmawiamy o sytuacji rynkowej, inwestycjach, pandemii, a także trendzie roślinnym.

Zakłady Mięsne Nowak od 30 lat na rynku

W 2021 r. Zakłady Mięsne Nowak obchodzą 30-lecie działalności. W jakich nastrojach firma świętuje ten jubileusz?

Tomasz Nowak, dyrektor generalny Zakładów Mięsnych Nowak w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl mówi, że jego firma broni się jako organizacja, a trudne sytuacje tylko umacniają cały zespół.

- Przed nami jednak kolejne wyzwania. Dla zakładów takich jak my, czyli średniej wielkości, zarządzanych rodzinnie z naciskiem na wytwarzanie powtarzalnych, tradycyjnych wyrobów to nierówna walka przeciwko dużym koncernom mięsnym, często wspieranym kapitałem zagranicznym, gdzie jeden zakład to jedna specjalizacja, gdzie walka jest już tylko na poziomie cen i wydajności - mówi.

Rynek jest przesycony wyrobami mięsnymi?

Nowak przekonuje, że popyt na mięso będzie dalej wzrastał.

- Dziś obserwujemy zarówno duży popyt na mięso, gdzie badania wskazują, że w 2030 r. wzrośnie on jeszcze o 14 proc., jak i przesycenie rynku wyrobami mięsnymi spowodowane dużą ilością zakładów mięsnych w Polsce. Niestety, równie wysoki współczynnik inflacji negatywnie wpływa na portfele zakupowe klientów, już i tak nadszarpnięte przez trudny okres pandemii - dodaje.

Jak pandemia wpłynęła na działalność Zakładów Mięsnych Nowak? Tomasz Nowak wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat rynek zmienił się całkowicie.

ZM Nowak: Pandemia zmieniła rynek

- Z badań przeprowadzonych w kwietniu 2020 roku wynika, że aż 63 proc. firm produkcyjnych ograniczyło swoją działalność w związku z pandemią. My również odczuliśmy duże problemy związane m.in. z pozyskaniem surowców mięsnych czy surowców do opakowań u naszych dostawców. ASF, ptasia grypa, zachorowania na Covid-19 wśród pracowników naszych dostawców okazały się nie lada wyzwaniem do pokonania - dodaje.

Nasz rozmówca wskazuje, że ogromnym wyzwaniem było zamknięcie sektora HoReCa.

- Wygaszenie branży turystycznej i ogromnego segmentu jakim jest rynek HoReCa w branży mięsnej spowodowało ogromne spadki sprzedaży. Musieliśmy odrobić je w innych kanałach dystrybucji, aby zachować ciągłość produkcji i nie dopuścić do likwidacji stanowisk pracy. Cała firma stanęła na wysokości zadania, ciężką pracą, mimo licznych przeciwności i dziś możemy pochwalić się wzrostem sprzedaży zarówno na polskim rynku tradycyjnym, jak i mocnym rozwojem rynków eksportowych - wskazuje.

