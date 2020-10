ZM Pekpol inwestuje w modernizację i rozbudowę zakładu

Proces produkcyjny w ZM Pekpol od kilkunastu lat jest modernizowany i automatyzowany, firma produkuje żywność w oparciu o międzynarodowe wymagania jakościowe. Jednak wraz skokowym wzrostem sprzedaży konieczne było dostosowanie zakładu do nowej rzeczywistości produkcyjnej.

– Przygotowujemy nowe przestrzenie magazynowe, rozbudowujemy dział ekspedycji i zwiększamy powierzchnię zakładu o parę tysięcy metrów. W planach jest także powstanie nowego działu produkcji wędlin. Ważną inwestycją dla nas jest duży magazyn kartonów, prowadzony przy naszej konfekcji. Usprawni on kompleksową organizację pracy i zapewni przechowywanie kartonów w odpowiednich warunkach. Zainwestowaliśmy w zakup kolejnej linii do zamykania kartonów i następnej maszyny, jeszcze nowocześniejszej do ich formowania. Sklei ona kartony o konstrukcji niestandardowej, przy zachowaniu wszystkich technicznych parametrów wytrzymałościowych i innych, wymaganych przez naszych klientów. Rozwój sprzedaży sprawił, że nasza ekspedycja zrobiła się za mała, a zapotrzebowanie transportowe wzrosło. Podsumowując: konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania towaru, odpowiednia wielkość magazynowa, a to wiąże się z budowaniem kolejnych hal do produkcji wędlin – mówi Tomasz Łączyński, Prezes ZM Pekpol Ostrołęka.

Przebudowa zakładu obejmuje nowe ciągi i hale produkcyjne dla wędlin. W planach jest także inwestycja w nowe komory wędzarnicze. Ale, jak mówi Tomasz Łączyński, firma stara się maksymalnie zautomatyzować poszczególne procesy produkcji.

– Część inwestycji to oczywiście wymiana maszyn i urządzeń. Wejście na zdecydowanie większe wolumeny produkcyjne wiąże się z tym, że muszą być bardziej nowoczesne i zapewniać odpowiednie moce produkcyjne. Dla przykładu, zakład wyposażony w nowoczesne urządzenie do rozmrażania mięsa, które jest w stanie rozmrozić 4-6 ton mięsa od temperatury -18 do -1°C na godzinę, zapewnia zupełnie inną jakość produktu. Firma musi się dostosować do wzrostów sprzedaży i robić to na odpowiednim poziomie, zgodnym z obowiązującymi standardami. Taki wzrost skokowy nie pozostaje bez konsekwencji – nie obędzie się bez inwestycji – wyjaśnia Prezes ZM Pekpol.

ZM „Pekpol Ostrołęka” to producent wyrobów mięsnych, na polskim rynku od 45 lat. ZM „Pekpol Ostrołęka” prowadzą aktywność zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Firma eksportuje swoje produkty do takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia i innych. Gama wyrobów jest bardzo szeroka: wędzonki, kiełbasy cienkie, wędliny podrobowe oraz wyroby blokowe.