ZM Silesia: Chcemy wykorzystać potencjał dzierżawionego majątku produkcyjnego Kani

Po ponad dwóch miesiącach od wybuchu pandemii COVID-19 można już stwierdzić, że nie zaszkodziła ona w poważny sposób Zakładom Mięsnym Silesia SA z Sosnowca.

– Z pewnością skutki kryzysu nie były dla nas tak odczuwalne jak dla innych. Strategia oparta na kontrolowanym łańcuchy dostaw i tym razem sprawdziła się – mówi Paweł Dalmata, wiceprezes Zakładów Mięsnych Silesia.

Strategia pionowej integracji zakłada, że w ramach jednej grupy funkcjonują podmioty odpowiedzialne za wszystkie etapy produkcji. W przypadku mięsa – poza przetwórstwem – są to np. stowarzyszeni hodowcy czy też dostawcy pasz. Spadki marż czy straty w jednym z ogniw biznesu pokrywane są przez zyski w innym. Tak jest w przypadku Grupy Cedrob, której częścią od 2017 r. są Zakłady Mięsne Silesia.

Zdaniem Pawła Dalmaty nie bez znaczenia jest też fakt, iż ZM Silesia kontrolowane są w całości przez polski kapitał, ponieważ Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to skąd pochodzi produkt i chętnie sięgają po to co polskie.

– W polskiej branży mięsnej nie ma obecnie większej niż nasza grupy należącej do rodzimego kapitału – podkreśla wiceprezes Silesii.

ZM Silesia nie odczuły drastycznych wahań popytu na wyroby mięsne w związku z koronawirusem,

a tym samym nie doszło do istotnych zmian w wolumenach produkcji. Firma odnotowała co prawda kilkuprocentowy spadek sprzedaży wyrobów w kwietniu, ale nastąpiło to po dużym skoku marcowym w efekcie gromadzenia zapasów.

– Święta Wielkanocne w tym roku wyglądały zupełnie inaczej. Z powodu ograniczeń nie mogły spotykać się ze sobą nawet bliskie rodziny, co skutkowało m.in. mniejszym popytem – mówi Paweł Dalmata. W maju popyt na wyroby mięsne ponownie się zwiększył.

Na korzyść Silesii zadziałało też to, że swoją ofertę kierowała głównie do segmentu detalicznego.

Nie odczuła zatem mocno załamania w segmencie HoReCa. Najważniejszym produktem oferowanym przez firmę w tym segmencie są parówki do podgrzewania na rolkach, sprzedawane głównie na stacjach benzynowych. Popyt na nie, po kwietniowym załamaniu, znowu się odbudowuje.

– Chociaż koronawirus ograniczył kontakty międzyludzkie to sytuacja powoli zaczyna wracać do normy. Już w maju odnotowaliśmy ponadto spory wzrost sprzedaży produktów przeznaczonych na grilla – mówi.

