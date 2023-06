Nasze polskie produkty z uwagi na jakość powinny przyciągać, ale wymagają często wsparcia w komunikacji B2C. Na to stawiamy mocno i jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach uda nam się zbudować silne polskie marki w rozumieniu konsumenckim - mówiła Marietta Stefaniak - członkini zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia podczas webinaru "Eksport żywności. Gdzie szukać szans, aby w przyszłości podtrzymać wysoką dynamikę rozwoju?", który zorganizowano we współpracy Portalspozywczy.pl i Banku Pekao SA.

Marietta Stefaniak - członkini zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia. fot. mat. pras.

Rynek UE najistotniejszy dla ZM Silesia

Marietta Stefaniak, członkini zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia podczas webinaru "Eksport żywności. Gdzie szukać szans, aby w przyszłości podtrzymać wysoką dynamikę rozwoju?", który zorganizowano we współpracy Portalspozywczy.pl i Banku Pekao SA wskazała, że UE to najistotniejszy rynek dla ZM Silesia nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale także podobne smaki i upodobania konsumentów.

- Zajmujemy się produkcją wędlin, dań gotowych i przekąsek mięsnych, a więc produktów wysoko przetworzonych. Dane dotyczące eksportu polskich produktów mięsnych pokazują dużą różnicę między wolumenem wysyłek produktów nieprzetworzonych, a przetworzonych - dodała.

ZM Silesia o wyzwaniach w eksporcie produktów mięsnych

Marietta Stefaniak wskazała, że z punktu widzenia celu handlowego i eksportowego produkcja produktów wysoko przetworzonych jest dużym wyzwaniem.

- Rynki unijne są nam bardzo bliskie, natomiast musimy pamiętać, że każdy z tych krajów ma swoją specyfikę, a także lokalny, mocny biznes przetwórczy, z którym spotykamy się u klienta B2B i B2C. Dzisiaj myślimy o tym, jak dotrzeć do konsumenta, jak wykreować znajomość produktu, ale i znajomość marki. Musimy podchodzić z dużą rozwagą i szacunkiem do lokalnych oczekiwań i wymagań konsumentów - dodała.

UE i Wielka Brytania ważne dla ZM Silesia

Członkini zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia wskazała, że to rynki UE są najbliższe spółce, choć istotna jest także Wielka Brytania.

- Tzw. półka etniczna jest tam bardzo silna i popyt na nasze produkty jest duży. Polacy znają krajowe marki i ich szukają, ale też lokalne społeczności przyzwyczaiły się do ich obecności na półce - dodała.

Istotny dla ZM Silesia jest także rynek ukraiński.

- Z uwagi na wojnę on też się zmienia i stanowi wyzwanie, nie tylko z uwagi na sytuację wojenną, ale także na łańcuchy dostaw, logistykę i same warunki życia konsumentów. Musimy pamiętać o dostępności czy możliwości przechowywania produktów w lodówce i rozwiązania tych wyzwań udaje nam się znaleźć - dodała.

Podsumowując, Marietta Stefaniak oceniła, że w rozmowie o tym, jak sprzedawać polskie produkty mięsne wysoko przetworzone najważniejsze jest to, by nie robić tego tylko w oparciu o dobrą relację jakości do ceny i dostępność, ale też w oparciu o dotarcie do konsumenta.

- Nasze polskie produkty z uwagi na jakość powinny przyciągać, ale wymagają często wsparcia w komunikacji B2C. Na to stawiamy mocno i jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach uda nam się zbudować silne polskie marki w rozumieniu konsumenckim - podsumowała.

