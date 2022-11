ZM Silesia: Polacy doskonale znają się na wędlinach

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia wskazała, że 2022 roku był wielkim wyzwaniem dla firmy.

Członek zarządu ZM Silesia wskazała, że firma w ramach Grupy Cedrob specjalizuje się w produkcji wędlin, przekąsek, dań gotowych i karm dla zwierząt z drobiu i wieprzowiny.

Co wynika z dużych badań konsumenckich zamówionych przez Silesię w IPSOS?

- Zapytaliśmy Polaków, co dla nich jest najważniejsze w wędlinie. Wyniki utwierdziły nas w dwóch kwestiach: Polacy doskonale znają się na wędlinach. Są w stanie ocenić ich jakość, nie tylko rozumianą jako smak, ale organoleptykę, czyli to, co widzą w ladzie czy paczce. Polacy także mocno stawiają na patriotyzm konsumencki. Dlatego my jako podmiot zbudowany w 100 proc. z kapitału polskiego, działający w Polsce i bazujący głównie na polskim surowcu postanowiliśmy te wartości mocno zaakcentować w naszej komunikacji - podsumowała Stefaniak.