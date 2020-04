ZM Silesia: Tegoroczny sezon grillowy będzie wyzwaniem dla branży

Według raportu agencji badawczej Nielsen sprzedaż w segmencie kiełbas tradycyjnych rośnie już

w kwietniu, notując największe sprzedaże w okresie od maja do sierpnia. Te cztery miesiące generują ponad 40% rocznej sprzedaży. Jeśli więc wydatki na produkty przeznaczone na grillowanie spadną w tym roku tylko o 10 proc., producenci mięsa czy piwa wyraźnie to odczują.

Z powodu wyjątkowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, pracownicy z sieci handlowych stanęli przed wyzwaniem, co w tej sytuacji zrobić i jaką strategię sprzedażową obrać? Czy już umieścić na sklepowych półkach towary z myślą o zbliżającym się sezonie grillowym, czy jednak zaczekać na zniesienie obostrzeń i odsunąć zamówienia w czasie? Jednak zarówno producenci, jak i sprzedawcy, zdają sobie sprawę, że trzeba do sezonu się przygotować, nawet jeżeli będzie on inny niż zawsze. Polacy uwielbiają grillować i ci, którzy mają taką możliwość, na pewno wyciągną z piwnic czy garaży ruszt, żeby przyrządzić na nim swoje ulubione potrawy. Chociaż nie zrezygnujemy z grillowania, pomniejszy się na pewno grono osób zasiadających przy wspólnym stole na świeżym powietrzu.

Wywołane pandemią zmiany w zachowaniach konsumentów było widać już podczas zakupów przedświątecznych, chociaż nie były one duże. Na tegoroczne zakupy związane ze Świętami Wielkanocnymi wydaliśmy wprawdzie mniej niż w zeszłym roku, ale tylko nieznacznie. Według firmy CMR, zajmującej się analizą sprzedaży detalicznej, w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc Polacy zostawili w małych sklepach i supermarketach 3,5 mld zł. To o 0,3 proc. mniej niż tuż przed świętami w roku ubiegłym. Chociaż, eksperci podkreślają, że w związku z pojawieniem się epidemii Polacy już

2–3 tygodnie wcześniej zrobili ogromne zapasy.

Jak zaznacza Marcin Stypuła, Dyrektor Rozwoju Rynku w Zakładach Mięsnych Silesia, Spółka przygotowania oferty na sezon 2020 rozpoczęła już pod koniec 2019 roku.

- Tyle czasu wymaga przygotowanie prób, ich ocena i dopracowanie właściwych form pakowania. W tym roku produkty grillowe producenta zyskały nową oprawę graficzną, a nowością w ofercie jest linia Go Green Grill. Grafika i kolorystyka opakowań produktów tej serii jednoznacznie nawiązuje do lata oraz spędzania czasu przy grillu w gronie bliskich osób. W tym sezonie na sklepowych półkach nie zabranie klasycznych wersji kiełbas, takich jak śląska czy podwawelska, produkowanych na bazie mięsa wieprzowego pod marką Duda. Dla osób, które preferują lżejsze jedzenie ZM Silesia przygotowała te same produkty na chudszym mięsie drobiowym. Będą one dostępne pod marką Cedrob. Informacje i inspiracje kulinarne na dania grillowe w domowym wydaniu już zaczynają pojawiać się na profilach w mediach społecznościowych Zakładów Mięsnych Silesia - poinformował.