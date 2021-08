Zmarł Marian Ilnicki, założyciel Agrofirmy Witkowo

W wieku 90 lat zmarł Marian Ilnicki, założyciel i długoletni prezes Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Firmą zarządzał przez blisko 70 lat.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 31-08-2021, 17:33

Marian Ilnicki zarządzał Agrofirmą Witkowo przez blisko 70 lat. fot. Agrofirma Witkowo

Marian Ilnicki - wieloletni prezes Agrofirmy Witkowo

Ś.p. Marian Ilnicki całe swoje życie poświęcił rolnictwu, polskiej wsi i Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo.

- Niezwykłe zaangażowanie, poświęcenie i wybitne zdolności przywódcze pozwoliły mu zrealizować swoje marzenie, stworzenia wielkiego, nowoczesnego gospodarstwa rolnego, którego myślą przewodnią stało się hasło “Od pola do stołu” - czytamy na stronie spółki.

Ilnicki był aktywnym działaczem krajowych organów spółdzielczych oraz mocno zaangażowany w propagowanie ruchu spółdzielczego na ziemi szczecińskiej. Przez 65 lat nieprzerwanej pracy budował i rozwijał nowoczesne gospodarstwo, w którym zatrudnienie znalazło kilka pokoleń spółdzielców. Swoim twórczym uporem stworzył jedyną w swoim rodzaju firmę rolniczą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 6.09.2021r., tj. poniedziałek, o godzinie 12:30 w kaplicy Domu Pogrzebowego Hades w Stargardzie (ul. Giżynek 5B). Msza Święta w intencji zmarłego odprawiona zostanie o godzinie 13:00. Pochowanie nastąpi po Mszy Świętej na nowym cmentarzu w Stargardzie – Giżynku (ul. Giżynek 5B)

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo - historia firmy

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo to polska firma z tradycjami, której początki sięgają 1950 roku. Powstała jako jedna z pierwszych spółdzielni rolniczych na ziemiach odzyskanych na Pomorzu Zachodnim. Od niewielkiego zakładu gospodarującego w sposób tradycyjny – do wielkiej, nowoczesnej firmy, należącej do ścisłej czołówki polskich przedsiębiorstw rolnych.

Dziś w spółdzielni pracuje trzecie, a nierzadko czwarte pokolenie tych, którzy ją na początku tworzyli. Spółdzielnia prowadzi hodowlę trzody, drobiu, bydła mlecznego i mięsnego oraz kur niosek.

Spółdzielnia gospodaruje na ok. 13 tys. ha ziemi. Zebrane plony z pól i łąk przeznacza do produkcji pasz dla zwierząt z własnej hodowli. Z nich zaś wytwarza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które poprzez własne zaplecze transportowe trafiają do własnej sieci sklepów i hurtowni.