Dla Lisnera to mocne wzmocnienie pozycji na rynku. Firma stanie się bezapelacyjnym liderem branży przetwórstwa rybnego - mówi nam Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon komentując zakup części aktywów Graala przez spółkę Lisner.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon o przejęciu Graala przez Lisnera. fot. mat. pras.

Lisner kupuje Graala. Polska branża rybna ma nowego lidera

Lisner ogłosił przejęcie części biznesu Grupy Graal związanej z kategoriami konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Lisner kupuje Graala. Polska branża rybna ma nowego lidera

W ramach transakcji właściciele sprzedają część biznesu zajmującą się produkcją i sprzedażą konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Pozostała działalność dotycząca ryb wędzonych, świeżych i mrożonych wytwarzana w firmie Koral pozostaje nadal w rękach dotychczasowych udziałowców.

- Połączenie obu firm ma charakter komplementarny, a jego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój oraz uzyskanie efektów synergii wynikających ze wzrostu skali działania obydwu podmiotów. Połączenie obu firm ma charakter komplementarny, a jego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój oraz uzyskanie efektów synergii wynikających ze wzrostu skali działania obydwu podmiotów - powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu GK Graal.

Lisner nowym liderem polskiej branży rybnej

Na temat przejęcia "na gorąco" rozmawiamy z Tomaszem Stamirowskim, partnerem zarządzającym Funduszu Avallon:

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Jak pan ocenia ten ruch, co zyskuje w ten sposób Graal, a co Lisner?

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon: Dla Lisnera to mocne wzmocnienie pozycji na rynku. Firma stanie się bezapelacyjnym liderem branży przetwórstwa rybnego. Zyskuje także dostęp do zakładów produkcyjnych, gdzie Polska jest ciągle dobrym, konkurencyjnym miejscem do przetwórstwa rybnego z racji wymaganej dużej ilości pracy ręcznej, a ponadto rozszerzenie asortymentu produktowego, szczególnie w obszarze łososia.

Graal na pewno powinien zyskać przy przebudowie portfolio produktowego, mocno ciągle kojarzonego na rynku z puszkami, mimo szeregu nowych ciekawych pozycji. Bez wątpienia powinno to wzmocnić eksport oraz siłę zakupową i negocjacyjną w relacji z sieciami.

Lisner od wielu lat szukał okazji do przejęć w Polsce

Czy jednak nie mówimy o zaskoczeniu? Oczywiście doniesienia o zainteresowaniu Mullera Graalem są znane od jakiegoś czasu (Mleczny gigant z Niemiec przejmie Graala? Trwają rozmowy), ale jeszcze ok. 2020 roku prezes Graala Bogusław Kowalski snuł śmiałe plany zagranicznych przejęć, które to on chciał realizować. Co w pana ocenie zdecydowało o tym, że dziś to Graal zostaje przejęty?

Wydawało się, że do tego przejęcia dojdzie rok temu. Na pewno duży wpływ na samą transakcję miała sześcioletnia już obecność funduszu Abris. W kontekście planów wyjścia i przy obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej i pojawieniu się wielu ryzyk rynkowych trudno realizować akwizycje. Z kolei Lisner od wielu lat szukał na rynku okazji do akwizycji, odwiedzając szereg firm produkcyjnych.

Graal był beneficjentem pandemii w 2020 z racji zwiększonego popytu na produkty gotowe czy konserwy. W kolejnych latach większy wysiłek położony był z pewnością na zagadnienia wewnętrzne i adresowanie cenowe rosnących kosztów niż na szukanie akwizycji.

Trzeba też pamiętać, ze rynek łososia jest zdominowany przez duże koncerny i wejście do Grupy Muller będzie wzmocnieniem zarówno dla Graala, jak i koncernu. Tak jak historycznie Marine Harvest (obecnie Mowi) przejęło Morpol.

W branży rybnej temat przejęć był obecny główne dzięki Graalowi. Jaka jest dziś kondycja tej branży, czy spodziewa się pan tu jakichś innych znaczących ruchów, czy są na rynku polskim inne firmy, które mogłyby być interesujące dla dużych branżowych graczy z zewnątrz, tak jak w omawianym przypadku?

Rynek branży rybnej był zawsze rynkiem trudnym ze względu na duże wahania cen. Do tego doszły problemy charakterystyczne dla wielu spółek produkcyjnych - rosnące koszy energii, opakowań czy wynagrodzeń.

Po drugiej stronie odbiorami są w przeważającej części duże sieci handlowe, gdzie wprowadzenie podwyżek zajmuje czasem kilka miesięcy i pozycja negocjacyjna nie jest łatwa. To trudne czasy dla mniejszych firm i w tych segmentach mogą nastąpić ruchy konsolidacyjne.

Dziękuję za rozmowę.

