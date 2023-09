Polska jest dziś krajem, w którym przetwarza się największe ilości hodowlanego łososia na świecie. To wkrótce może się zmienić - wszystko przez zmianę przepisów, która jest procedowana na poziomie grup eksperckich przy Komisji Europejskiej. O co chodzi w projekcie zmian, komu może on sprzyjać i jakie może mieć konsekwencje dla sektora?

Polska jest dziś krajem, w którym przetwarza się największe ilości hodowlanego łososia na świecie. fot. shutterstock

Polska jest łososiową potęgą. Jesteśmy dziś największym graczem na świecie w przetwórstwie hodowlanego łososia;

To wkrótce może się zmienić - wszystko przez zmianę przepisów, która jest procedowana na poziomie grup eksperckich przy Komisji Europejskiej;

O co chodzi w projekcie zmian, komu będzie on sprzyjał i jakie może mieć konsekwencje dla sektora?

Zmiana w prawie UE zagrozi łososiowi z Polski?

Na poziomie grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej prowadzone są prace nad zmianą Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku, dotyczącego przetwórstwa mięsa i ryb.

Co ma się zmienić w przepisach? Główna zmiana dotyczy objęcia regulacją procesu podmrażania/usztywniania (ang. stiffening). Na czym on polega i dlaczego ta zmiana budzi niepokój w polskiej branży łososiowej?

Stiffening. Czym jest proces technologiczny stosowany w produkcji łososia?

Stiffening to proces technologiczny stosowany w polskich przetwórniach polegający na podmrożeniu wędzonych filetów np. z łososia w granicach temperatur od -7 do -14 stopni w celu ich usztywnienia przed krojeniem na plastry. Stiffeningowi poddawane są przetworzone produkty z łososia.

Cały proces produkcyjny wygląda więc następująco: do zakładu trafia ryba, która w pierwszej kolejności jest odgławiana, wyciąga się z niej ości, przygotowuje odpowiedni filet, który potem jest podwędzany. Po podwędzeniu filet jest podmrażany we wskazanym zakresie temperatur. To podmrożenie, a potem skrobanie (na samym końcu jest pakowanie i wysyłka do klienta) to główna część stiffeningu.

Nie jest tajemnicą, że w największych polskich przetwórniach ten proces jest stosowany na masową skalę. Dzięki temu zakłady mogą elastycznie sterować całym procesem dostaw i produkcji i zaspokajać potrzeby dużych sieci handlowych na największych i kluczowych europejskich rynkach.

To właśnie udoskonalenie znanego od lat procesu było główną przyczyną dynamicznego rozwoju przetwórstwa rybnego w Polsce w ostatnich 20 latach. Polskie zakłady takich firm jak Milarex czy Mowi wysyłają dzięki temu ogromne ilości łososia do sieci handlowych m.in. w Niemczech.

Stiffening w przepisach. Jak jest i co ma się zmienić?

Do tej pory kwestie związane ze stiffeningiem nie były oficjalnie uregulowane. To może się zmienić już wkrótce, bo na oficjalne wprowadzenie do unijnego ustawodawstwa pojęcia stiffeningu naciskają w szczególności Francja i Belgia.

W proponowanej definicji proces stiffeningu ma zostać ograniczony czasowo do 96 godzin. Innymi słowy, wprowadzony zostanie wymóg, aby wędzony łosoś trafiał od producenta do punktu sprzedaży w ciągu 96 godzin. To bardzo ważne zastrzeżenie. Tym samym wędzony, a więc przetworzony łosoś zostanie ujęty w jednej grupie produktów wraz z mięsami i rybami świeżymi tzn. sprzedawanymi w stanie surowym.

W tej chwili po podmrożeniu filety mogą „czekać" w ujemnej temperaturze przez okres, oczywiście dłuższy niż 96 godzin. Jest to w pełni bezpieczne, na co przetwórcy mają dowody w postaci niezależnych badań.

96-godzinny limit oznacza, że w praktyce niemożliwe będzie dostarczenie towaru poza kraj produkcji. Taka zmiana budzi duży opór branży rybnej, w szczególności firm, które mają największy udział w rynku i eksporcie z Polski.

Zmiana przepisów spowoduje, że proces przetwórczy łososia będzie musiał odbywać się w innej technologii, co grozi nie tylko obniżeniem bezpieczeństwa żywności – m.in. poprzez większe niebezpieczeństwo namnażania się bakterii (Listeria Monotocygenes), pogorszeniem jakości produktu, a także pogorszeniem kondycji finansowej przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rybnego.

Zmiana przepisów ws. łososia. Co zrobi Bruksela?

Jak wspomnieliśmy na początku, na szczeblu KE trwa procedowanie projektu zmiany rozporządzenia. Branża ubolewa na brak znaczącego poparcia dla polskich argumentów ze strony innych państw członkowskich - pomimo przedstawienia rzetelnych argumentów świadczących o braku jakiegokolwiek zagrożenia związanego z bezpieczeństwem żywności.

I choć unijni urzędnicy argumentują, że w całej zmianie chodzi o walkę z listeriozą i bezpieczeństwo żywności, polska branża nie ma wątpliwości: proponowane zmiany w rzeczywistości nie mają związku z tymi postulatami. Mają za to ogromny wpływ na opłacalność produkcji w polskich przetwórniach.

Polska jest dziś łososiową potęgą

Polska należy dziś do ścisłej europejskiej czołówki przetwórstwa rybnego. Pod względem wielkości produkcji wyprzedzają nas jedynie Hiszpania i Francja - to dziś nasi główni konkurenci na tym rynku.

Natomiast jeśli chodzi o przetwórstwo hodowlanego łososia Polska jest numerem jeden w Europie i na świecie! Aż 17 proc. norweskiego eksportu łososia jest przetwarzane w Polsce. To ok. 240 tys. ton i 1,4 mld euro rocznie. Eksport produktów z łososia odpowiada aż za 60 proc. całkowitego eksportu produktów rybnych z Polski.

Branżowcy zwracają uwagę, że zmiana przepisów będzie korzystna dla firm zachodnioeuropejskich, ponieważ praktycznie wyeliminuje konkurencję ze strony zakładów zatrudniających mieszkańców Pobrzeża Bałtyku.

96-godzinny limit oznacza, że w praktyce niemożliwe będzie dostarczenie towaru poza kraj produkcji, co będzie skutkowało tym, że firmy francuskie lub hiszpańskie będą miały rynek swojego kraju na wyłączność - mówią nam przedstawiciele branży.

Firmy łososiowe z Europy Zachodniej nie mają dziś nadwyżek umożliwiających zdobycie konsumentów na rynkach innych niż rodzime. W przypadków firm zlokalizowanych w Polsce sytuacja jest diametralnie inna.

W konsultacjach prowadzonych od marca 2023 r. biorą również udział przedstawiciele polskiego rządu. Czy uda im się obronić korzystne dla polskiego przetwórstwa łososia zapisy?

Branża wskazuje, że w razie wejścia w życie proponowanych przepisów, zagrożonych może być nawet do 6 tys. miejsc pracy w zakładach przetwórstwa rybnego w Polsce.

Przetwórcy ryb zaniepokojeni propozycją zmian przepisów ws. łososia

Arletta Kramska, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb w rozmowie z Portalem Spożywczym podkreśla, że branża przetwórstwa ryb to filar gospodarki nie tylko na Pomorzu, gdzie dominujący przedsiębiorcy są jednymi z największych pracodawców w regionie.

- Polskie przetwórnie łososia to główni dostawcy tego produktu na europejskie rynki, zaspokający potrzeby największych retailerów. Co ważne, wytwarzane u nas produkty są w pełni sprawdzane i zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa żywności. Kupując je konsument np. w Polsce, Niemczech czy Francji może mieć pełne przekonanie, że ma do czynienia z żywnością zdrową, smaczną i bezpieczną - dodaje.

Dyrektor PSPR przyznaje, że branżę niepokoją zmiany przygotowywane w Komisji Europejskiej, które idą w zdecydowanie niekorzystnym kierunku.

- Nowe regulacje mogą spowodować przede wszystkim redukcję zatrudnienia w branży. Pragnę jeszcze raz przypomnieć, że te przetwórnie zlokalizowane są w regionie o małym nasyceniu przemysłem. Forsowane regulacje niekorzystnie wpłyną też na bezpieczeństwo żywności i jej jakość. Od kilku miesięcy prowadzimy intensywne działania, przede wszystkim w Komisji Europejskiej mające na celu zaprzestania procedowania zmian w unijnym rozporządzeniu bądź maksymalne zredukowanie ich negatywne skutki - podsumowuje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl