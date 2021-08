ZMW Kaminiarz uruchomił nową inwestycję

ZMW Kaminiarz uruchomił nową chłodnię składową. Obiekt ma zaspokajać zwiększone potrzeby własne oraz realizować usługi składowania i mrożenia produktów mięsnych dla towarów powierzonych.







Autor: Adam Tubilewicz

Data: 30-08-2021, 11:21

ZMW Kaminiarz uruchomił nową chłodnię składową. fot. mat. pras.

ZMW Kaminiarz z nową inwestycją

Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz uruchomił nową chłodnię składową. Obiekt ma zaspokajać zwiększone potrzeby własne oraz realizować usługi składowania i mrożenia produktów mięsnych dla towarów powierzonych. Chłodnia jest kolejnym elementem projektu inwestycyjnego, który rozpoczął się rozbudową linii produkcyjnej boczku pieczonego, a zakończył wdrożeniem nowoczesnego systemu klasy ERP.

Jak informuje spółka, rozbudowa części produkcyjnej to wynik rosnącego popytu na boczek pieczony wytwarzany w technologii beztłuszczowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pieczony strumieniem gorącego powietrza boczek zapewnia produktowi końcowemu wyjątkowy smak, trudny do uzyskania przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii. Jednak jego najważniejsza zaletą jest funkcjonalność. Taki boczek gotowy jest do spożycia na zimno, a w wersji na ciepło, wymaga tylko krótkiego podgrzania, co znacznie skraca proces przygotowywania posiłków - informuje producent.

- Produkt doceniają w szczególności zachodni odbiorcy, gdzie ta technologia jest już znana - podkreśla Tomasz Przymencki, dyrektor produkcji ZMW Kaminiarz. – To zwiększony popyt ze strony tamtejszego sektora HoReCa oraz przemysłu spożywczego, stoi za decyzją o rozbudowie dotychczasowych powierzchni chłodniczych - dodaje.

Kaminiarz rozwija przechowalnictwo produktów mięsnych

Rozruch nowej chłodni składowej zlokalizowanej przy zakładzie produkcyjnym w Święciechowie, w woj. wielkopolskim nastąpił pod koniec 2020 roku, a pełną funkcjonalność obiekt uzyskał w pierwszym kwartale 2021 r.

Pojemność użytkowa chłodni składowej to 1500 palet. Komory chłodnicze wyposażone są w zabudowę regałową wysokiego składowania typu drive-in oraz nowoczesne systemy monitoringu temperatur. Obiekt umożliwia składowanie produktów w temperaturze do -18 st.℃, a wydajność zamrażania szokowego wynosi 20 ton na dobę.

- Usługi składowania i mrożenia powierzonych produktów mięsnych to dodatkowa funkcja obiektu – dodaje Tomasz Przymencki. – Dobra lokalizacja przy drodze ekspresowej S5, predestynuje go jako regionalne centrum przeładunkowe dla dalszej redystrybucji towarów na terenie Polski zachodniej lub poza naszą zachodnią granicę.

Obiekt oferuje typowe dla chłodni usługi konfekcjonowania, przepakowywania, paletyzowania, etykietowania i kompletowania. Zarządzany jest w oparciu o zaawansowany magazynowy system informatyczny typu WMS, wykorzystanie urządzeń bezprzewodowych (czytników kodów kreskowych i ręcznych terminali) zintegrowanych z wagami i miernikami temperatur. System jest integralną częścią nowoczesnego systemu klasy ERP, wdrożonego w ostatnim etapie projektu inwestycyjnego. Pozwala on na zarządzanie całością procesów produkcyjnych, administracyjnych i logistycznych w zakładzie.

Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz to zakład kontynuujący rodzinne tradycje masarskie sięgające 1926r., wyspecjalizowany w produkcji boczku. Boczek stanowi 95% oferty zakładu, a jego dzienna produkcja przekracza 50 ton. Dzięki specjalistycznym liniom do wykrawania oraz obróbki boczku, zakład przygotowuje dedykowane rozwiązania produkcyjne dla liderów sektora HoReCa oraz przemysłu spożywczego.