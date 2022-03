Znaczne wzrosty cen skupu żywca wieprzowego

W ślad za znacznym wzrostem notowań cen tuczników w krajach UE, rosną ceny skupu żywca wieprzowego na rynku krajowym. Obecnie średnia cena skupu tuczników wynosi 8,40 zł/kg. Wojna w Ukrainie spowodowała wzrost kosztów produkcji - informuje PolPig.

Cena skupu tuczników na krajowym rynku w z ciągu tygodnia wzrosła o 1,2 zł /kg do średnio 8,4 zł/kg (w kl E). Pomimo wzrostu cen skupu żywca wieprzowego w Polsce trudno pokryć rosnące koszty produkcji związane nie tylko z cenami pasz, ale z coraz wyższymi kosztami paliwa i energii oraz rosnącą inflacją, do tego dochodzi niepewność, co do dalszego wpływu wojny w Ukrainie na europejską gospodarkę - zauważa prezes Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej PolPig Aleksander Dargiewicz.

Problem z eksportem wieprzowiny do Ukrainy

Już teraz odczuwane są trudności w kontynuowaniu eksportu wieprzowiny na Ukrainę. UE wysyłała rocznie do Ukrainy blisko 100 tys. ton wieprzowiny, z czego ponad połowę przypadło na Polskę. Wojna znacząco ograniczyła możliwości prowadzenia eksportu. Zdaniem Dargiewicza, można jednak spodziewać się, że część dostaw będzie szybko kontynuowana jako pomoc dla ludności cywilnej i armii. Po wojnie, w zależności od jej wyniku, dostawy będą kontynuowane w formie pomocy rozwojowej i odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. To zaś pozwoli płynnie odbudować rynek i lokalną produkcję.

Prezes PolPigu zwrócił uwagę, że wojna wpłynęła także na stronę podażową w postaci ograniczeń w imporcie zbóż paszowych i kukurydzy z Rosji i Ukrainy. Oba kraje są głównymi producentami pszenicy i kukurydzy w Europie.

Duże tempo wzrostu cen zbóż na światowych rynkach przełoży się na ceny pasz dla trzody chlewnej.

Można więc spodziewać się wzrostu cen mięsa - wskazał szef PolPigu. Dargiewicz uważa, że wzrost cen pasz będzie jednak przejściowy. Unijni importerzy zbóż znajdą inne źródła zaopatrzenia np. USA czy Argentynie posiadających spore rezerwy produkcyjne. W dłuższym okresie można spodziewać się odbudowy potencjału produkcyjnego Ukrainy i zapewne złagodzenia sankcji wobec Rosji.

Wzrost notowań tuczników jest też widoczny w wielu krajach UE m.in. w Niemczech, gdzie cena skupu tuczników w ubiegłym tygodniu wyniosła 1,75 euro/kg wbc (masa po uboju), co oznacza wzrost o 25 centów/kg w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Na przestrzeni miesiąca ceny żywca wieprzowego poszły do góry aż o 55 centów. Rosnące ceny są rezultatem znoszenia obostrzeń po pandemii Covid-19, sezonowych przygotowań do sezonu grillowego oraz słabszej podaży żywca wynikającej z ograniczenia pogłowia i produkcji świń po wielu miesiącach ponoszenia strat przez hodowców - wyjaśnił Dargiewicz.