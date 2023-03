Dollar Tree, amerykańska sieć dyskontów spożywczych, w której większość towarów jest sprzedawana w cenie 1,25 dolara zdecydowała o wycofaniu jaj ze swoich sklepów. Decyzja jest tymczasowa, ale obrazuje ciekawe zjawisko.

Amerykańska sieć Dollar Tree podjęła decyzję o wycofaniu się ze sprzedaży jaj. fot. shutterstock

Amerykańska sieć wycofuje jaja ze sklepów

Dollar Tree amerykańska sieć dyskontów spożywczych, w której większość towarów jest sprzedawana w cenie maksymalnie 1,25 dolara zdecydowała o wycofaniu jaj ze swoich sklepów - informuje Krajowa Izba Producentów i Pasz.

Władze detalisty tłumaczą, że obecne ceny jaj nie pozwalają sieci generować oczekiwanej marży na ich sprzedaży. Eksperci zauważają jednak, że większość sprzedawców detalicznych w USA podniosła ceny jaj dla klientów, aby dostosować się do wyższych kosztów, ale Dollar Tree nie ma takiej elastyczności, aby móc podnieść ceny.

Dlaczego tak mocno podrożały jaja w USA?

Jak podaje CNN, ceny jaj w USA gwałtownie wzrosły (w lutym o 38 proc. rdr dla producentów i 55 proc. dla konsumentów) z powodu niedoborów spowodowanym śmiertelną ptasią grypą, wysokimi kosztami produkcji i...zwiększaniem własnych zysków przez producentów jaj.

Dollar Tree dysponuje ponad 15 tys. sklepów w USA i Kanadzie. Przedstawiciele sieci deklarują, że jaja powrócą do asortymentu gdy spadną ceny, ale raczej na pewno nie stanie się to przed Wielkanocą.

- Dollar Tree obsługuje klientów o niskich i średnich dochodach, dlatego nie chce oferować jajek po szokujących cenach, by nie zaszkodzić swojej reputacji wśród kupujących - powiedział cytowany przez CNN David D'Arezzo, były dyrektor Dollar General.

Gwałtowny wzrost cen jaj szkodzi branży?

KIPDiP komentuje, że przykład wycofania jaj z Dollar Tree jest doskonałą ilustracją procesu, który jest dla producentów jaj bardzo niebezpieczny.

- Chodzi o barierę cenową, której popyt nie akceptuje i rozpoczyna procesy dostosowawcze. Te procesy dostosowawcze to przykładowo wyrzucanie jaj ze sklepów i restauracji (jak to obecnie dzieje się w Japonii), zmiany receptur potraw w sieci restauracji tak by zmniejszyć zużycie jaj, czy reaktywacja przydomowego chowu kur. Innymi słowy: gwałtowny wzrost cen jaj poza pewną granicę jest w dłuższym terminie szkodliwy dla branży. Warto o tym pamiętać - podkreśla organizacja.

