Znany producent owoców morza podwoił wydajność

Popularny przetwórca ryb i owoców morza Gambastar podwoił wydajność swojej głównej linii produktów dzięki inwestycji w rozwiązanie do ważenia i zgrzewania tacek.

Data: 05-07-2021, 13:23

Popularny przetwórca ryb i owoców morza Gambastar podwoił wydajność swojej głównej linii produktów dzięki inwestycji w rozwiązanie do ważenia i zgrzewania tacek. fot. mat. pras.

Hiszpańska firma Gambastar zainstalowała specjalną linię pakującą. Komponenty systemu to:

- 16-głowicowa wodoodporna naważark Ishida CCW-RVE,

- automatyczna dwupasmowa zgrzewarka do tacek (traysealera) QX-1100

- waga kontrola DACS-G, która waży i pakuje świeże langustyny na tacki o różnych rozmiarach.

Dzięki zastąpieniu poprzedniej wagi liniowej naważarką wielogłowicową Ishida, producent był w stanie zwiększyć prędkość linii z około 35 do 70 opakowań na minutę.

Co równie ważne, rozwiązanie Ishidy zapewnia dokładność do 2% wagi docelowej na typowej tacce o wadze 520 g.

– Tym, co szczególnie przyciągnęło nas do Ishidy, była zdolność firmy do zapewnienia w pełni zintegrowanego rozwiązania dla naszego produktu. Dodatkowo, otrzymaliśmy gwarancję, że linia będzie gotowa na czas, tak abyśmy mogli dotrzymać naszych terminów – wyjaśniła Carlos Pineda, kierownik produkcji Gambastar.

Szczególną zaletą traysealera QX-1100 jest to, że obsługuje trzy różne rozmiary tacek od 200g do 1kg.

W praktyce oznacza to, że zmiana opakowań może nastąpić w ciągu kilku minut - odpowiednie ustawienia są szybko wywoływane na intuicyjnym i łatwym w obsłudze panelu zdalnego sterowania.

Produkt jest podawany do naważarki za pomocą przenośnika wibracyjnego. Langustynki są przenoszone ze stołu dyspersyjnego znajdującego się na szczycie CCW-RVE do kontenera i zbiorników wagowych.

Następnie, mikroprocesor w ułamku sekundy oblicza najlepszą kombinację w celu osiągnięcia optymalnej wagi docelowej.

Wybrany produkt trafia do specjalnie zaprojektowanego systemu dystrybucji znajdującego się pod naważarką. Tacki są podawane z denestera tacek pod naważarkę, gdzie leje zanurzeniowe zapewniają pełne i dokładne ułożenie langustynek.

Następnie tacki są podawane do zgrzewarki QX-1100, po czym następuje ostateczna kontrola wagi na wadze kontrolnej DACS-G.Inteligentny system sterowania

QX-1100 zawiera funkcje automatycznego ustawiania i serwonapędy zapewniające dokładną i spójną obsługę tacek przy wysokich prędkościach w celu maksymalizacji wydajności produkcji.

Ishida DACS-G wyposażona jest w zaprojektowaną i wyprodukowaną przez firmę Ishida, wyjątkowo szybką i dokładną, cyfrową komorę wagową, która jest w stanie pracować z dużą niezawodnością w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Dodatkowk, może łatwo przełączać się pomiędzy nośnościami wagowymi i podziałkami, co daje jej elastyczność w obsłudze różnych rozmiarów opakowań.

Wszystkie trzy maszyny, dzięki higienicznej konstrukcji, umożliwiają utrzymanie ścisłych standardów higieny.

W szczególności, wodoodporna konstrukcja Ishida CCW-RVE o klasie wodoszczelności IP66, została zaprojektowana do pełnego mycia.

Wszystkie części kontaktowe można szybko i łatwo zdemontować i umieścić na specjalnej ściance do mycia obok wagi w celu jeszcze dokładniejszego oczyszczenia.

Linia Ishida została dostarczona firmie Gambastar przez wieloletniego partnera firmy w Hiszpanii, CIMA.

Co ważne, Ishida była w stanie spełnić rygorystyczne wymagania Gambastar dotyczące dostaw. Linia była gotowa do pracy w grudniu, co pozwoliło firmie zrealizować duże zamówienia w pracowitym okresie świątecznym.

– Jesteśmy zachwyceni wydajnością i niezawodnością linii od momentu jej zainstalowania. Jesteśmy również bardzo zadowoleni, że mamy pod ręką lokalne wsparcie dzięki CIMA – mówi Carlos Pineda.

Założona w 2003 r. firma Gambastar jest jedną z najszybciej rozwijających się hiszpańskich firm zajmujących się przetwórstwem z owoców morza. Obecnie przetwarza około 9 000 ton ryb rocznie.

Firma produkuje szereg mrożonych, schłodzonych i gotowych do spożycia produktów pod swoją popularną marką Gambafresh, jak również pod marką własną, głównie dla klientów detalicznych, ale również dla sektora HoReCa.

Około 60% produktów trafia na rynek hiszpański, reszta jest eksportowana do całej Europy. Niedawno zakupiona linia Ishida stanowi jedną z największych inwestycji firmy w sprzęt do pakowania.