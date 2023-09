Smolasty to producent, wokalista i autor tekstów bijący rekordy popularności w Polsce i za granicą. Jego ostatni utwór w duecie z Dodą „Nim zajdzie słońce” osiągnął już ponad 21 milionów wyświetleń na Youtube, a liczba odtworzeń muzyki Smolastego w serwisie Spotify zbliża się do miliarda.

Artysta został ambasadorem nowej kampanii marki Tarczyński, która jest skierowana przede wszystkim do millenialsów i zetek. Działania potrwają od 6 września do końca grudnia i będą realizowane w digitalu. Marka wykorzysta serwisy Meta, Youtube, TikTok, kanały własne Tarczyński, a także kanały social media Smolastego (19,5 mln polubień na TikToku, ponad pół miliona obserwujących na Instagramie, blisko 670 milionów wyświetleń na Youtube). Za pomysł i realizację kampanii odpowiedzialna jest agencja Feeders. Producentem spotów i sesji zdjęciowej jest Warsaw Production. Spot wyreżyserował Armin Kurasz, a zdjęcia są autorstwa Pawła Fabjańskiego.

Aktywności podzielono na kilka etapów. Pierwszym jest spot, którego bohaterem jest Smolasty i który można już obejrzeć w internecie na kanale Youtube marki. Video jest utrzymane w stylu pełnym przepychu i blichtru, występuje w nim także food truck Tarczyński. W kolejnych etapach marka zaprezentuje nowe spoty, a także działania angażujące każdego parówkożercę.

– Przekazujemy, że parówki lubią wszyscy i wszyscy po nie sięgają, również takie ikony popkultury, jak Smolasty. Chcemy odświeżyć postrzeganie tej kategorii, pokazać, że w naszym wydaniu jest to zarówno produkt wartościowy oraz smaczny, jak i modny oraz wszechstronny, ukazany z innej perspektywy. Parówka to posiłek, dobra przekąska w międzyczasie, ale także ekscytujący kraftowy street food z food trucka, który zaskakuje – mówi Tomasz Tarczyński, członek zarządu oraz dyrektor marketingu i eksportu Tarczyński S.A. – To nasza największa kampania w tym roku, pierwsza tego typu z tak rozpoznawalnym twórcą. Warto śledzić kanały nasze i Smolastego, bo na pewno wszystkich parówkożerców zaskoczymy – dodaje.