- Rolnictwo musi przejść na produkcję zrównoważoną. Nie tylko z potrzeby wykarmienia rosnącej populacji, ale i ze względów środowiskowych - mówi Artur Węgłowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju sprzedaży, Goodvalley - producent marki Dolina Dobra.

Artur Węgłowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju sprzedaży, Goodvalley - producent marki Dolina Dobra/fot. materiały prasowe

Goodvalley: Prognozy i trendy na rynku mięsnym w 2023 r.

Miniony rok upłynął pod znakiem wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych, które znacząco wpłynęły także na sektor spożywczy.

- Wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, wzrost cen surowców, ryzyko ich niedoborów, przerwane łańcuchy dostaw czy, w przypadku branży mięsnej, rozprzestrzeniający się ASF to tylko niektóre z czynników, które pokazały jak bardzo zmienna może być sytuacja rynkowa i jak ciężko przewidywać jak będzie się ona kształtować w kolejnych miesiącach. To, co jednak można w tym momencie potwierdzić to wzmocnienie znaczenia zrównoważonej produkcji mięsa i wędlin. Przede wszystkim nie tylko z potrzeby wykarmienia rosnącej populacji, ale i ze względów środowiskowych, rolnictwo musi przejść na produkcję zrównoważoną. Oczywiście nie zadzieje się to w ciągu roku, czy dwóch ale pewne działania muszą zostać podjęte już dziś - mówi Artur Węgłowski, dyrektor ds. strategii i rozwoju sprzedaży, Goodvalley - producent marki Dolina Dobra.

I dodaje, że jako Goodvalley firma funkcjonuje w tym modelu od początku działalności. - Mamy własne uprawy i pola. W naszym Młynie Paszowym przygotowujemy pasze dla zwierząt. Mamy własne hodowle i zakłady przetwórcze, dzięki czemu możemy pochwalić się gospodarką obiegu zamkniętego i pełną kontrolą nad powstawaniem wyrobów. To nie tylko odpowiedzialność za środowisko, ale właśnie za jakość i smak - zapewnia.

Goddvalley - kierunek patriotyzm konsumencki

- 2023 rok będzie oznaczał także wzmocnienie rozwijającej się od jakiegoś czasu postawy patriotyzmu konsumenckiego. Klienci coraz chętniej sięgają po polskie produkty, wspierają polskie przedsiębiorstwa. Dostrzegają jakość i świeżość polskich wyrobów, co jest szczególnie ważne w przypadku mięs i wędlin. Wiele firm mimo, że chwali się „polską produkcją” poszczególne surowce importuje zza granicy - wylicza.

- Nasze własne hodowle pozwalają nam, jako Goodvalley zagwarantować konsumentom 100% polski skład i smak. Z punktu widzenia producenta jest to też rozwiązanie pozwalające unikać wielu zawirowań rynkowych. Dlatego mimo trudnego 2022 roku, jako firma nie tylko go przetrwaliśmy, ale i zakończyliśmy z sukcesem. Zmieniliśmy nazwę marki i wygląd opakowań. Wprowadziliśmy na rynek nowość: Parówki Dobre. To propozycja Doliny Dobra, która zburzyła dotychczasowy status quo w tym segmencie produktów ze względu na połączenie aspektów, które do tej pory się wykluczały: czystej etykiety, zrównoważonej produkcji oraz przystępnej ceny. Jednak na tym nie poprzestajemy - dodaje.

- W tym roku planujemy wprowadzenie kolejnych nowości, które wprowadzą zamieszanie wśród konkurencji, a jednocześnie będą stanowiły odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy są zainteresowani jakościowymi produktami z czystą etykietą. Myślę, że wbrew pozorom kryzys nauczył nas dużo dokładniej oraz staranniej wybierać produkty i przełamywać dotychczasowe przyzwyczajenia. Przede wszystkim szukamy w produktach prawdy i transparentności, czyli uczciwego, dobrego składu, świeżości i smaku- zapewnia Artur Węgłowski.

